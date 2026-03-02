林業署屏東分署長楊瑞芬退休 新任分署長李政賢上任

林業及自然保育署署長林華慶（中）主持交接典禮，卸任分署長楊瑞芬（左）、新任分署長李政賢（右）交接印信。（圖由林業及自然保育署屏東分署提供）

林業及自然保育署屏東分署今（2）日舉行卸任、新任分署長交接典禮，卸任分署長楊瑞芬退休，新任分署長李政賢宣誓上任。

林業及自然保育署署長林華慶主持交接典禮時表示，特別感謝卸任分署長楊瑞芬，在屏東分署完成多項任務後光榮退休，期勉屏東分署所有同仁在楊分署長建立的穩固基礎下，持續以努力不懈、負責盡職的工作態度，在新任李政賢分署長的專業帶領下，再接再勵往前奮進，為林業及自然保育領域帶來更優質的服務。

卸任分署長楊瑞芬，2020年12月1日起接任原行政院農業委員會林務局屏東林區管理處處長，任職5年多來，領導屏東分署團隊深耕屏東與高雄地區的生態保育，致力推動「永續林業、生態台灣」願景，在任內積極推動國土綠網、銀合歡移除、林下經濟及友善草鴞農產品標章、落實台灣黑熊、山麻雀生態服務給付示範計畫等生態與保育工作，並推動原民狩獵自主管理與林業經營整合，榮獲TCSA台灣企業永續獎肯定。

新任分署長李政賢為國立屏東科技大學森林學系碩士，曾任2009年莫拉克風災重建委員會家園重建處處長，參與重大颱風災害重建工作，續接原行政院農業委員會林務局屏東林區管理處副處長及花蓮林區管理處副處長，並於2019年7月接任南投林區管理處處長及改制後分署長。

李政賢服公職近38年，學經歷豐富資歷完整，在工作上積極推動綠色經濟、造林復育與企業認養合作，推廣國產材及林業剩餘資材循環利用，促進部落產業與地方創生，同時強化野生動物與棲地保育，推動野生動物保護區的設立，落實國有森林資源經營管理及利用；此次為重返屏東分署。

