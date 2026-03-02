新竹人注意！ 3/5捐發票送1200株原生苗木

新竹人注意！3月植樹月-捐發票1200株原生苗木送給你，3/5在新竹分署辦公室前有贈苗木活動。（資料照）

春天腳步來臨也是大地復甦、生機迸發時節，林業及自然保育署新竹分署5日上午9點在新竹市新竹分署辦公廳舍前舉辦捐發票送苗木活動，今年植樹活動以「原地紮根，韌性森活」為核心精神，贈送的多是台灣原生種苗木，有鳳凰山茶、田代氏石斑木、桃金孃及野牡丹各300株，共1200株原生物種，邀市民一起來植樹，打造城市綠色生態帶。

新竹分署表示，當天上午9點也同步在烏來區公所（烏來工作站主辦）、新北市清水祖師廟廣場（三峽工作站主辦）、大溪工作站、竹東工作站、及大湖工作站等大門口地點辦理贈苗活動，贈苗活動可憑115年1-3月份發票（紙本、雲端《注意雲端發票僅以財政部電子發票整合服務平台「統一發票兌獎APP」》兌換），2張發票可換取1株樹苗，每人每次限領5株，須自備環保袋，兌換苗木所募得的發票將全數捐贈慈善團體。

請繼續往下閱讀...

今年新竹分署依然提供可自然分解的環保苗盆，此育苗盆採用純回收紙漿纖維製成，無使用膠合劑也無其他化學成份，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約3個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。今年植樹月新竹分署的贈苗活動多達25場以上，也準備逾2萬多株原生樹苗提供民眾領取，可到林業及自然保育署官方網頁查詢。

新竹人注意！3月植樹月-捐發票1200株原生苗木送給你，3/5在新竹分署辦公室前有贈苗木活動。（林業與自然保育署新竹分署提供）

新竹人注意！3月植樹月-捐發票1200株原生苗木送給你，3/5在新竹分署辦公室前有贈苗木活動。（林業與自然保育署新竹分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法