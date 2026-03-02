2026台灣燈會在嘉義 台鐵加開班次疏運「還有免費接駁車」

台鐵公司因應台灣燈會在嘉義，加開疏運班次，並提供免費接駁。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司今天（2日）宣布，2026台灣燈會將從3月3日到3月15日在嘉義縣太保市舉辦，台鐵公司配合嘉義縣政府在活動期間，嘉義車站除原本下行每小時5到7列次，上行4到6列次外，另在熱門日規劃加開班次下行3列次，上行4列次辦理疏運。

台鐵公司已經在官方網站公告，歡迎賞燈民眾搭乘各級列車至嘉義站後，轉乘免費接駁公車前往燈區。燈會熱門日加開班次日期包括3月3日、6日、7日、8日、13日、14日、15日。

台鐵公司表示，為服務全台各地至嘉義參加台灣燈會活動的旅客，在燈會期間在嘉義車站成立緊急應變中心，以及動員台鐵公司各單位人員參與疏運，也在嘉義站南、北出口增設電子驗票設備，供旅客可快速出站。

台鐵公司說明，嘉義車站內也設置引導指標，方便旅客進、出站或轉乘接駁車。台鐵公司除加派人力參與疏運外，也請鐵路警察燈會期間在嘉義車站區內、外加強巡邏，避免危安事件發生。

台鐵公司因應台灣燈會在嘉義，加開疏運班次，並提供免費接駁。（圖由台鐵公司提供）

