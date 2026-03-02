梧棲梧南路狗追車造成騎士摔傷 中市動保處：飼主可罰3千至1.5萬

台中市梧棲區梧南路狗追車，造成騎車摔車。（取自地圖型行車影像分享平台）

台中市梧棲區梧南路經常發生犬隻追騎士事件，造成騎士摔車受傷，上月28日再次造成騎士摔車，網友說這是第5名受害者；台中市動物保護防疫處表示，已派員到場調查並執行專案捕捉，將持續2周，呼籲飼主善盡管理責任，若有飼主可罰3000元至1萬5000元。

梧棲區草湳里長林槐庭表示，梧南路常有野狗追車，害騎士跌倒，他多次在擴大區會議反映皆未改善，質疑動保處太過合護動物，「人不如狗」，而且野狗捕抓後結紮再放回原處，根本無法改善現況。

台中市動保處表示，民眾反映梧棲區梧南路（中61鄉道）一帶，發生犬隻追逐人車造成民眾摔車受傷一事，台中市動保處於去年12月及今年1月及近日皆曾接獲民眾陳情，前兩次未發現羽抓到狗，今早前往發現有2隻黑狗，但尚需進一步釐清犬隻是否有飼主或為流浪犬。

動保處指出，經初步調查案址周邊疑似有移工固定餵養才導致犬隻聚集，現場已架設誘捕籠強化捕捉，並將該地點列為為期2周的專案執行區域，下午將再派人力抓狗，後續若查明犬隻為有主犬隻，且飼主未妥善管理致犬隻疏縱，將依動物保護法第20條第1項規定裁處3000元至1萬5000元罰鍰。

動保處並提醒民眾，面對陌生犬隻追逐時，應遵守「二要五不」原則，即「要小心、要冷靜；不接近、不挑逗、不獨行、不快跑、不邊走邊吃」，降低犬隻攻擊或追逐風險。如遇緊急情況，可通報動保處或撥打1999市民專線反映。

