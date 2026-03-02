為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梧棲梧南路狗追車造成騎士摔傷 中市動保處：飼主可罰3千至1.5萬

    2026/03/02 15:56 記者歐素美／台中報導
    台中市梧棲區梧南路狗追車，造成騎車摔車。（取自地圖型行車影像分享平台）

    台中市梧棲區梧南路狗追車，造成騎車摔車。（取自地圖型行車影像分享平台）

    台中市梧棲區梧南路經常發生犬隻追騎士事件，造成騎士摔車受傷，上月28日再次造成騎士摔車，網友說這是第5名受害者；台中市動物保護防疫處表示，已派員到場調查並執行專案捕捉，將持續2周，呼籲飼主善盡管理責任，若有飼主可罰3000元至1萬5000元。

    梧棲區草湳里長林槐庭表示，梧南路常有野狗追車，害騎士跌倒，他多次在擴大區會議反映皆未改善，質疑動保處太過合護動物，「人不如狗」，而且野狗捕抓後結紮再放回原處，根本無法改善現況。

    台中市動保處表示，民眾反映梧棲區梧南路（中61鄉道）一帶，發生犬隻追逐人車造成民眾摔車受傷一事，台中市動保處於去年12月及今年1月及近日皆曾接獲民眾陳情，前兩次未發現羽抓到狗，今早前往發現有2隻黑狗，但尚需進一步釐清犬隻是否有飼主或為流浪犬。

    動保處指出，經初步調查案址周邊疑似有移工固定餵養才導致犬隻聚集，現場已架設誘捕籠強化捕捉，並將該地點列為為期2周的專案執行區域，下午將再派人力抓狗，後續若查明犬隻為有主犬隻，且飼主未妥善管理致犬隻疏縱，將依動物保護法第20條第1項規定裁處3000元至1萬5000元罰鍰。

    動保處並提醒民眾，面對陌生犬隻追逐時，應遵守「二要五不」原則，即「要小心、要冷靜；不接近、不挑逗、不獨行、不快跑、不邊走邊吃」，降低犬隻攻擊或追逐風險。如遇緊急情況，可通報動保處或撥打1999市民專線反映。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播