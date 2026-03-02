農業普查鼓勵網路填報 雲縣府：中央祭出百萬元商品卡

配合行政院主計總處辦理農林漁牧業普查工作，雲林縣府成立「農林漁牧業普查處」。（記者黃淑莉攝）

5年一次的農林漁牧業普查即將登場，雲林縣府今（2）日成立「農林漁牧業普查處」協助各鄉鎮市公所辦理普查事務，縣府強調，為鼓勵網路填報，中央祭出百萬元商品卡，最大獎為10萬元。

縣府指出，這次普查對象為2025年1月1日至12月31日經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒的業者，雲林縣為農業大縣預計有8萬多戶。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善表示，縣府配合行政院主計總處調查，由主計處、農業處等縣府23局處通力合作，普查重點有蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等基本資格，透過大數據分析做為未來政府推動農業改革與資源運用等施政方針參考，也是台灣農業發展重要里程碑，請民眾配合據實以報。

縣府主計處長黃兆君指出，有鑑往年網路填報比例很低，中央祭出總獎項為百萬元商品卡，最大獎為10萬元商品卡，鼓勵網路填報，其中網路填報為4月10日至6月15日、5月1日至6月30日為實地訪查。

張麗善強調，有鑑近年來詐騙事件猖獗，普查員會落實「3不2會」原則，3不為不洩露個資、不會要你提供帳戶或存摺、不會問普查無關資料；2會則為會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶（單位）函。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法