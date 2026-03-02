為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應高雄捷運黃線工程推展 爭取鳥松松埔路全線拓寬

    2026/03/02 15:46 記者洪臣宏／高雄報導
    地方爭取松埔路全線拓寬。（記者洪臣宏攝）

    地方爭取松埔路全線拓寬。（記者洪臣宏攝）

    高雄市鳥松區松埔路為長期為交通瓶頸，面對高雄捷運黃線工程持續推展，松埔路勢將成為替代道路，立委林岱樺邀集高市府等單位會勘，爭取比照仁武區仁心路拓寬模式，松埔路全線分期拓寬，預計於2027年1月送內政部都委會審議。

    林岱樺今召開「鳥松區松埔路（中正路與水管路段）拓寬改善工程」會勘，邀集高市府工務局新建工程處、都市發展局等相關單位到場研商，市議員江瑞鴻、鳥松里里長謝唐欽等人出席爭取拓寬。

    林岱樺表示，中正路與松埔路為車流量密集地轉角路段，長期以來交通壅塞情形嚴重；加上捷運黃線建設推動期間，松埔路勢必成為重要替代道路，更是往返大樹、仁武之間的必經通道，道路條件若不及早改善，恐衝擊通行安全與區域發展。

    經相關單位討論，決議比照仁武區仁心路拓寬模式，請高市府工務局新工處提報完整補充計畫，朝松埔路全路段（中正路至水管路段）分期拓寬方向推動，並同步提出道路變更計畫與經費計畫，向相關主管機關爭取支持。

    新工處須於兩週內提報松埔路道路拓寬補充計畫送市府同意，並於3月底前檢送拓寬範圍予都發局，期能今年底前提報內政部審議書圖，於2027年1月送內政部都委會審議，待都市計畫變更完成後，請新工處依程序辦理用地取得，並向內政部國土署申請補助。

    林岱樺要求各單位依照既定節點落實推動，未來將持續追蹤市府提報進度與中央審議情形，確保松埔路拓寬工程如期推進。

    林岱樺邀集相關單位會勘松埔路。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺邀集相關單位會勘松埔路。（林岱樺服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播