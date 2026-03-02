因應高雄捷運黃線工程推展 爭取鳥松松埔路全線拓寬

地方爭取松埔路全線拓寬。（記者洪臣宏攝）

高雄市鳥松區松埔路為長期為交通瓶頸，面對高雄捷運黃線工程持續推展，松埔路勢將成為替代道路，立委林岱樺邀集高市府等單位會勘，爭取比照仁武區仁心路拓寬模式，松埔路全線分期拓寬，預計於2027年1月送內政部都委會審議。

林岱樺今召開「鳥松區松埔路（中正路與水管路段）拓寬改善工程」會勘，邀集高市府工務局新建工程處、都市發展局等相關單位到場研商，市議員江瑞鴻、鳥松里里長謝唐欽等人出席爭取拓寬。

林岱樺表示，中正路與松埔路為車流量密集地轉角路段，長期以來交通壅塞情形嚴重；加上捷運黃線建設推動期間，松埔路勢必成為重要替代道路，更是往返大樹、仁武之間的必經通道，道路條件若不及早改善，恐衝擊通行安全與區域發展。

經相關單位討論，決議比照仁武區仁心路拓寬模式，請高市府工務局新工處提報完整補充計畫，朝松埔路全路段（中正路至水管路段）分期拓寬方向推動，並同步提出道路變更計畫與經費計畫，向相關主管機關爭取支持。

新工處須於兩週內提報松埔路道路拓寬補充計畫送市府同意，並於3月底前檢送拓寬範圍予都發局，期能今年底前提報內政部審議書圖，於2027年1月送內政部都委會審議，待都市計畫變更完成後，請新工處依程序辦理用地取得，並向內政部國土署申請補助。

林岱樺要求各單位依照既定節點落實推動，未來將持續追蹤市府提報進度與中央審議情形，確保松埔路拓寬工程如期推進。

林岱樺邀集相關單位會勘松埔路。（林岱樺服務處提供）

