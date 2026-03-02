高中作業簿出現先總統蔣公遺訓 家長批：都甚麼年代了

高中的英文作業簿背面，竟還印著先總統蔣公遺訓，家長傻眼。（讀者提供）

台南1所明星高中英文科發放的作業簿，背面竟還印著先總統蔣公遺訓的字句，學生納悶，家長也傻眼，直批「什麼年代了，還這樣八股、封建、威權」，匪夷所思。

上週開學，高中生到校領取課本後，在作業簿背面發現了先總統蔣公遺訓的用詞，覺得納悶，將照片傳至家庭群組上，掀起討論。

請繼續往下閱讀...

該綠色作業簿背面，右下方是廠商的相關資料，以及使用材質、製造日期等，中間則印有「先總統蔣公遺訓：立志務在遠大，進學務須專精」的顯眼字句。

據了解，該本簿子是作文練習之用，家長認為「立志務在遠大，進學務須專精」的字句很好，但是有必要冠上先總統蔣公遺訓的抬頭嗎？令人回到過去的威權崇拜時代，徒惹爭議。

校方回應，現在授課為一綱多版，有老師自編的教材、講義，或者廠商印製的練習本；會儘速去了解情況，檢討、修正。

有家長向市府投訴，教育局強調，會將反映意見轉呈國教署去了解、處理。

有他校的教職員緩頰，現在課本已不會出現威權時期的政治話語，研判是廠商的疏漏，誤送舊版的庫存，老師一時未察所致，應非故意的。

有5、6年級生回想過去威權時代的求學過程；有人就質疑廠商也犯錯了，蔣公上面竟然沒有空一格，此為大不敬，「以前是要坐牢的」。有5年級生指出，印象最深刻的先總統蔣公遺訓，是「實踐三民主義、光復大陸國土、復興民族文化、堅守民主陣容」，以前倒被如流，無論參加作文或演講，如果能夠套用上，都能加分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法