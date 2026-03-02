為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高中作業簿出現先總統蔣公遺訓 家長批：都甚麼年代了

    2026/03/02 15:08 記者吳俊鋒／台南報導
    高中的英文作業簿背面，竟還印著先總統蔣公遺訓，家長傻眼。（讀者提供）

    高中的英文作業簿背面，竟還印著先總統蔣公遺訓，家長傻眼。（讀者提供）

    台南1所明星高中英文科發放的作業簿，背面竟還印著先總統蔣公遺訓的字句，學生納悶，家長也傻眼，直批「什麼年代了，還這樣八股、封建、威權」，匪夷所思。

    上週開學，高中生到校領取課本後，在作業簿背面發現了先總統蔣公遺訓的用詞，覺得納悶，將照片傳至家庭群組上，掀起討論。

    該綠色作業簿背面，右下方是廠商的相關資料，以及使用材質、製造日期等，中間則印有「先總統蔣公遺訓：立志務在遠大，進學務須專精」的顯眼字句。

    據了解，該本簿子是作文練習之用，家長認為「立志務在遠大，進學務須專精」的字句很好，但是有必要冠上先總統蔣公遺訓的抬頭嗎？令人回到過去的威權崇拜時代，徒惹爭議。

    校方回應，現在授課為一綱多版，有老師自編的教材、講義，或者廠商印製的練習本；會儘速去了解情況，檢討、修正。

    有家長向市府投訴，教育局強調，會將反映意見轉呈國教署去了解、處理。

    有他校的教職員緩頰，現在課本已不會出現威權時期的政治話語，研判是廠商的疏漏，誤送舊版的庫存，老師一時未察所致，應非故意的。

    有5、6年級生回想過去威權時代的求學過程；有人就質疑廠商也犯錯了，蔣公上面竟然沒有空一格，此為大不敬，「以前是要坐牢的」。有5年級生指出，印象最深刻的先總統蔣公遺訓，是「實踐三民主義、光復大陸國土、復興民族文化、堅守民主陣容」，以前倒被如流，無論參加作文或演講，如果能夠套用上，都能加分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播