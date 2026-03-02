為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    還差一點！「老担」義賣燈籠4天狂收近百萬 彰化家扶總動員衝刺

    2026/03/02 15:07 記者湯世名／彰化報導
    神秘客將6萬元現金裝在廣告紙內，投入捐款箱。（記者湯世名攝）

    神秘客將6萬元現金裝在廣告紙內，投入捐款箱。（記者湯世名攝）

    還差一點！彰化家扶中心愛心燈籠助學義賣進入第13天，各地義賣攤位都有進帳，其中彰化市曉陽路「老担」義賣到今天（2日）進入第4天，熱心民眾、公司行號湧入捐贈，甚至連「神秘客」都提前現身大手筆捐出6萬元，總收入粗估已收近百萬元，家扶主任王震光說，義賣剩下最後2天，他們總動員全力衝刺，希望老担收入能破百萬元，全縣各攤位再衝刺最後一哩路。

    彰化家扶全縣40餘處據點義賣古早燈籠，今天進入第13天，有阿公阿嬤帶著2位孫子來義賣攤位捐撲滿，他們說除了有考試考一百分的獎學金，還有做家事賺的零用錢，全數捐出來，讓家扶公關專員林滿麗相當感動。

    最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」，從2月27日起開賣至3月3日元宵節；連日來有不少熱心民眾、企業熱捐，一出手就是5萬、10萬元，甚至出現兩名「神秘客」，分別把4萬8千元、6萬元現金投入捐獻箱內，今天還有一家租車公司業者當場捐出10萬元；在累積的知名度與老顧客力挺下，這處「老担」遂成為最重要的燈籠義賣收入來源。

    彰化家扶主任王震光說，經過目測，「老担」截至今天為止，4天來的收入應已接近百萬元，由於義賣剩下最後2天，他們號召各界踴躍前來購買燈籠或捐款，希望能再全力衝刺，讓「老担」今年總收入能夠破百萬元。

    一對小姊弟把撲滿與獎學金捐出做公益。（記者湯世名攝）

    一對小姊弟把撲滿與獎學金捐出做公益。（記者湯世名攝）

    彰化市曉陽路「老担」各界捐款熱烈，收入近百萬元。（記者湯世名攝）

    彰化市曉陽路「老担」各界捐款熱烈，收入近百萬元。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播