竹縣啟動農林漁牧業普查 將遵循「三不加二會」讓縣民安心

「114年農林漁牧業普查」將自4月10日起至6月30日止，新竹縣政府將動員主計、民政、戶政、村里幹事及相關人員約380名人力，預計訪查縣內約2.9萬家農林漁牧業者；普查分「自主網路填報」及「派員實地訪查」兩種方式，為防範詐騙、普查員將嚴格遵循「三不加二會」的原則，讓縣民安心配合訪查。

竹縣府今天在縣府1樓大廳舉行「農林漁牧業普查處」成立揭牌儀式，由縣長楊文科擔任普查處普查長，率領主計、農業、民政及傳播行銷處等，宣告新竹縣普查工作正式啟動。

楊文科表示，農業是重要根基，透過本次普查，政府能更精準地掌握產業現況，進而協助農漁民提升產品附加價值、活化產銷通路並增加收益，型塑新竹縣獨特的農漁業魅力。

縣府主計處表示，農林漁牧業普查是依據我國統計法規定，每5年舉辦1次的基本國勢調查，由行政院主計總處統籌規劃，縣府及各鄉鎮市公所全力配合。普查分為兩種方式，分別是可參加抽獎的「自主網路填報」及「派員實地訪查」，期盼透過詳實的數據，作為未來推動產業升級的重要參考。

主計處也強調，為防範詐騙，所有調查資料僅供整體統計分析使用，絕不作納稅或其他用途，普查員將嚴格遵循「三不加二會」的原則，「三不」包含不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料，以及不會要求提供帳戶或存摺；「二會」則是會配戴普查員證及會遞（寄）送致受訪戶函，請受訪農漁友放心配合。

