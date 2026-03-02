為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林業署精選4款台灣原生種苗木 3/5啟動贈苗

    2026/03/02 14:49 記者李容萍／桃園報導
    新竹分署贈苗可分解紙苗盆。（新竹分署提供）

    隨著馬年新春大地復甦、生機迸發，農業部林業及自然保育署新竹分署將於3月5日上午9時於新竹分署中山路側門舉辦植樹節贈苗活動，今年以植樹活動「原地紮根，韌性森活」為核心精神，致力於構築「生態韌性」願景，精選4款極具生命力的台灣原生種苗木，包含鳳凰山茶、田代氏石斑木、桃金孃及野牡丹各300株，共1200株優質原生物種。

    這次植樹月新竹分署辦理的贈苗活動，多達25場以上，共準備逾2萬多株原生樹苗提供民眾領取，5日上午9時同步於烏來區公所（烏來工作站主辦）、新北市清水祖師廟廣場（三峽工作站主辦）、大溪工作站、竹東工作站、及大湖工作站等大門口地點辦理贈苗活動，各場次樹種及贈苗數量有限，贈完為止。另在轄內的內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山國家森林遊樂區也有入園贈苗活動。

    新竹分署副分署長林如森表示，新竹分署、烏來、三峽、大溪、竹東及大湖工作站熱烈邀請鄉親朋友帶回這些台灣原生植物，讓綠意在城市家園深厚紮根，透過點點綠植串聯成網，共同織就一座具備強大調適力的城市綠色生態帶，與土地共生、共榮。

    當天贈苗活動憑115年1至3月份發票（紙本、雲端《注意雲端發票僅以財政部電子發票整合服務平台「統一發票兌獎APP」》兌換），2張發票可換取1株樹苗，每人每次限領5株，須自備環保袋，兌換苗木所募得的發票將全數捐贈慈善團體，為公益盡一份心力。

    至於苗木帶回家如何栽種？新竹分署提供紙苗盆為「可自然分解」環保苗盆，此育苗盆採用純回收紙漿纖維製成，無使用膠合劑也無其他化學成份，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約於3個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。

    鳳凰山茶。（新竹分署提供）

    田代氏石斑木。（台灣生物多樣性網絡鍾惟旻拍攝）

    野牡丹。（台灣生物多樣性網絡劉恩豪拍攝）

    桃金孃。（台灣生物多樣性網絡陳淑玲拍攝）

