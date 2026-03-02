「台中有鈣讚」換走14萬多瓶鮮乳 家長怨換大要扣錢、阿嬤帶孫換不到

「台中有鈣讚」實施一週以來，換走14萬多瓶鮮乳及豆漿。（記者黃旭磊攝）

台中市府自籌2.7億元啟動「台中有鈣讚」，讓全市約24萬名公立國小及公私立幼兒園幼生，免費換兌換鮮乳或豆漿實施一週以來，民進黨台中市議員陳淑華發現，小瓶換大瓶290毫升牛奶要扣點，阿嬤帶孫去外縣市換失效，市府強調，實施一週共兌領14萬6979瓶鮮乳、豆漿，將進一步提升整體參與及流程。

「台中有鈣讚」計畫於新學期、2月23日啟動，全市公立國小及公私立幼兒園幼生，學期中每週可持數位學生證或台中有鈣讚數位卡，至全台超商等七大通路兌換鮮乳或豆漿，實施一週以來，西屯、南屯區家長抱怨「宣傳可換瑞穗290ml（大瓶）鮮乳」，店員說只換小瓶，換大瓶要「扣學生證14元」，私立學生沒辦法換奶，連要畢業的小六生也有問題。

台中市議員陳淑華說，接獲家長陳情，「台中有鈣讚」商店領取狀況連連，有超商店員完全不知道是什麼無法操作，大外宣宣傳外縣市可以兌換，阿嬤帶孫前往台中以外超商，店員根本不知道，小六生無法領取鮮乳，市府在上架合作方案匆促上路，公告措施未完備。

陳淑華要求市府改進合作配套，納入私校幼生及兌換鮮乳，「寶貝咱的囡仔」，應納入台中市私立小學生，不要讓孩子感到差別待遇，市府也應積極與7大超商協調細節。

台中市府強調，「台中有鈣讚」實施一週以來，全市共兌領14萬6979瓶，其中，國小學童9萬2468瓶、幼兒園幼生5萬4511瓶，整體兌換率約61.76%，會加強7大超商鮮乳備貨及補貨頻率，並協助學童熟悉兌領流程，進一步提升整體參與率。

