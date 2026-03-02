掃墓不迷航 中市民政局推「台中市清明掃墓地圖」

讓民眾掃墓不迷航，中市首創清明服務整合地圖。（市府提供）

過完農曆年，民眾陸續展開清明掃墓，台中市政府整合全市公墓位置、紙錢集中處及消防水袋取用點，推出全國首創「台中市清明掃墓地圖」，提供查詢與導航服務，且自即日起民眾透過「台中通APP」或掃描專屬QR Code，掃墓就不會迷路。

民政局長吳世瑋表示，市府自今年1月起，已針對全市149處公墓啟動大規模除草與清運作業，並整平閒置空墓區域，擴大道路與防災腹地，提前排除火災隱患，同時優化掃墓動線。

此外，也進一步導入數位服務，首度將紙錢集中處及消防水袋設置地點公開於線上地圖，方便民眾事先規劃路線，掃墓前可就近取水備用，離開時將紙錢集中放置，由市府統一煉化，減少零星燃燒造成的空污與公共安全風險。

台中市生命禮儀管理處表示，今年清明期間已於各公墓規劃設置197處消防水袋取用點及239處紙錢集中處，並全數標示於清明掃墓地圖，方便市民查詢利用。

市府同時安排消防人員駐點，結合科技偵測設備巡查及守望相助志工等民間力量，多管齊下加強墓區安全維護，提升整體防災能量。另也提醒民眾遵循「四不一要」原則，除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，共同維護環境品質與公共安全。

生命禮儀管理處指出，民眾可於台中通APP首頁點選「台中市清明掃墓地圖」橫幅，或掃描專屬QR Code進入Google專案地圖，在搜尋欄輸入公墓名稱，點選紙錢集中處或消防水袋圖示後按下「路線規劃」，即可啟動導航；使用完畢後，可於地圖下方「查看地圖圖例」中關閉「115年清明地圖」選項，隱藏相關圖示，操作簡便，期盼透過數位工具的導入，讓市民在追思祭祖之際，也能兼顧便利、安全與環保。

台中市已於各公墓規劃設置197處消防水袋取用點及239處紙錢集中處。（市府提供）

