為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    掃墓不迷航 中市民政局推「台中市清明掃墓地圖」

    2026/03/02 14:50 記者蘇金鳳／台中報導
    讓民眾掃墓不迷航，中市首創清明服務整合地圖。（市府提供）

    讓民眾掃墓不迷航，中市首創清明服務整合地圖。（市府提供）

    過完農曆年，民眾陸續展開清明掃墓，台中市政府整合全市公墓位置、紙錢集中處及消防水袋取用點，推出全國首創「台中市清明掃墓地圖」，提供查詢與導航服務，且自即日起民眾透過「台中通APP」或掃描專屬QR Code，掃墓就不會迷路。

    民政局長吳世瑋表示，市府自今年1月起，已針對全市149處公墓啟動大規模除草與清運作業，並整平閒置空墓區域，擴大道路與防災腹地，提前排除火災隱患，同時優化掃墓動線。

    此外，也進一步導入數位服務，首度將紙錢集中處及消防水袋設置地點公開於線上地圖，方便民眾事先規劃路線，掃墓前可就近取水備用，離開時將紙錢集中放置，由市府統一煉化，減少零星燃燒造成的空污與公共安全風險。

    台中市生命禮儀管理處表示，今年清明期間已於各公墓規劃設置197處消防水袋取用點及239處紙錢集中處，並全數標示於清明掃墓地圖，方便市民查詢利用。

    市府同時安排消防人員駐點，結合科技偵測設備巡查及守望相助志工等民間力量，多管齊下加強墓區安全維護，提升整體防災能量。另也提醒民眾遵循「四不一要」原則，除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，共同維護環境品質與公共安全。

    生命禮儀管理處指出，民眾可於台中通APP首頁點選「台中市清明掃墓地圖」橫幅，或掃描專屬QR Code進入Google專案地圖，在搜尋欄輸入公墓名稱，點選紙錢集中處或消防水袋圖示後按下「路線規劃」，即可啟動導航；使用完畢後，可於地圖下方「查看地圖圖例」中關閉「115年清明地圖」選項，隱藏相關圖示，操作簡便，期盼透過數位工具的導入，讓市民在追思祭祖之際，也能兼顧便利、安全與環保。

    台中市已於各公墓規劃設置197處消防水袋取用點及239處紙錢集中處。（市府提供）

    台中市已於各公墓規劃設置197處消防水袋取用點及239處紙錢集中處。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播