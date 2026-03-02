苗縣農林漁牧業普查處揭牌 普查4.4萬家業者

苗栗縣政府今天成立農林漁牧業普查處，由縣長鍾東錦（左4）等人主持揭牌儀式。（圖由苗栗縣政府提供）

每5年辦理1次的農林漁牧業普查，將自4月10日起至6月30日分兩階段執行；苗栗縣政府今（2）日揭牌成立普查處，並督導18鄉鎮市公所整備成立普查所，預計動員動員460名人力，針對全縣4萬4千家相關業者進行普查，先行上網填報者可參加抽獎。

鑑於近年來詐騙手法層出不窮，恐增加普查難度之虞，苗縣府主計處長顏香儒提醒鄉親，普查實地訪查將秉持「3不2會」原則，「3不」包括普查員不會洩漏個人資料給任何人，不會詢問普查表以外的資料，不會要求提供帳戶或存摺；所謂「2會」，分別是普查員會佩戴普查員證，會遞送受訪戶單位函。

請繼續往下閱讀...

顏香儒表示，農林漁牧業普查為基本國勢普查，自民國45年首次開辦，今年是第15次辦理。普查實施期間為4月10日至6月30日，分為二個階段執行，第一階段從4月10日至4月30日為「自主網路填報」，受訪民眾可運用行動裝置或電腦先行上網填報，能參加抽獎，最大獎項為10萬元商品卡；第二階段從5月1日至6月30日為「派員實地訪查」。

縣府農林漁牧業普查處今天由縣長鍾東錦率同主計處長顏香儒、副處長王志成、農業處長陳樹義、副處長蔡政新及民政處長巫恒昭共同揭牌，鄉鎮市公所普查所則隨後於3月16日成立並展開整備工作。普查作業由主計、農業、民政各單位及鄉鎮市公所辦理，預計動員460名人力，藉此蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、設備與經營概況等資料。

顏香儒表示，農林漁牧業普查為基本國勢普查，自1956年首次開辦，今年是第15次辦理。普查實施期間為4月10日至6月30日，分為2個階段執行，第一階段從4月10日至4月30日為「自主網路填報」，受訪民眾可運用行動裝置或電腦先行上網填報，能參加抽獎，最大獎項為10萬元商品卡；第二階段從5月1日至6月30日為「派員實地訪查」。

鍾東錦表示，苗栗是農業大縣，而農業又是立縣根本，此次農林漁牧業普查，可調查分析縣內這些產業的使用面積、種植或養殖的種類、實際產量及從事各產業的人口分布等，這些數據可以作為施政的重要參考，規畫輔導、行銷及補助方案。他以桂竹筍為例，多年來可能因為沒有適度砍伐，導致產量與品質下降，未來可採鼓勵砍伐方式來提升質量；養殖業同樣也要調整策略，才能讓生態生生不息、產量源源不絕。

苗栗縣政府今天成立農林漁牧業普查處，將針對4萬4千家業者進行普查。（圖由苗栗縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法