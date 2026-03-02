元宵暝遶境、求金牌 台南新市永安宮、清保宮將「換香」

台南新市永安宮木柵媽祖將於元宵夜出巡遶境，開基三媽並將乘坐藤轎出巡。（記者劉婉君攝）

明（3）日元宵節，台南新市永安宮與清保宮相距不遠，2廟將於元宵夜展開遶境祈福活動，依照傳統進行「換香」儀式，傳承2廟之間的宗教情誼。永安宮木柵媽祖在換香後，回程途中也將開放民眾趴跪在地上「鑽轎腳」，另外還有媽祖金牌供信眾擲筊求取。

新市永安宮與清保宮元宵暝遶境傳統已有悠久歷史，永安宮今年將由二媽、李府千歲分別搭乘8人扛抬的大轎，開基三媽乘坐藤轎，明晚7時起駕出發巡視境內，由於轄區與清保宮重疊，木柵媽祖遶境回程經過清保宮時，清保宮的太子爺神轎也會回到清保宮迎接，兩廟互相換香。

請繼續往下閱讀...

永安宮副主委陳良考表示，在清保宮換香之後，媽祖神轎返回永安宮途中，將開放信眾鑽轎腳，每年沿途都會有許多信眾一個接一個趴跪在地上，等候神轎從頭頂而過，祈求平安。

永安宮在元宵夜還有乞金牌活動，陳良考說，早期每年元宵都有許多民眾擲筊乞金龜，祈求媽祖護佑平安順利、長壽，近年來金價飆漲，改為乞金牌，每面2錢，去年25面，今年減少為15面，其中10面開放給信眾求取。

台南新市永安宮木柵媽祖每年元宵夜出巡遶境，並將與清保宮「換香」。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法