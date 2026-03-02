北市府代管29年 八里污水處理廠今交棒新北市

長期肩負北台灣污水治理重任的八里污水處理廠正式交接，由台北市長蔣萬安（左）移交給新北市長侯友宜，未來將由新北市政府接續管理權責，落實管用合一、環境永續發展的目標。（記者林正堃攝）

新北市八里污水處理廠原由台北市政府衛生下水道工程處管理，今（2）日完成移交，由台北市長蔣萬安轉交給新北市長侯友宜。這座全台規模最大的污水處理廠，自2023年7月起，雙北市政府共進行44次全廠財產設備清點與功能測試，共計4448項，歷經周密協商與籌備，在中央主管機關及地方民意代表見證下，台北市政府代管29年的八里廠正式交由新北市營運管理，象徵雙北合作邁入新里程碑。

雙北今天共同舉辦八里污水處理廠移交典禮，內政部常務次長吳堂安、蔣萬安、侯友宜及新北立委洪孟楷、蘇巧慧、在地議員等人同台出席，會中蘇巧慧與侯友宜、洪孟楷互動熱絡、不斷說悄悄話。

蔣萬安指出，八里污水處理廠自1997年啟用以來，由台北市代管，每日平均處理132萬噸污水，24小時不間斷運作，守護淡水河與市民健康安全。他強調，地下污水管線與處理廠雖不在地面上，但對市民至關重要，雙北多年來持續提升監管能力與技術。

蔣萬安表示，新北市提升接管率成果令人佩服，目前八里廠超過七成污水來自新北市，污水處理量已達設計容量98％，並透過汰換設備、加裝監控系統及創新設施，提升整體營運效率，獲得全國唯一優等評比及工程卓越建設獎。他並感謝雙北市府同仁及相關夥伴的辛勞，特別提及台北市副市長李四川及市府工程局處團隊，在盤點、設備測試及移交溝通中所付出的努力，確保每一項機組設備皆處於最佳狀態。

侯友宜則說，新北市在污水建設上的努力與成果有目共睹，自2019年至今，市府團隊完成了高達35萬戶的污水接管，累計接管戶數已突破127萬戶。目前八里廠每天處理的污水將近7成來自新北，新北也責無旁貸，將全面接管並精進後續營運管理工作，確保環境守護不中斷。

不過，附近住戶認為，身為在八里養育孩子的在地人，最無奈的就是遇到特定天氣時，為了躲避污水廠的異味連窗戶都不敢開。雖然近年味道有變淡，但污泥暫置的根本問題還在。期盼新北市府接手後能把這件事當作首要任務積極處理。

新北八里污水處理廠。（記者林正堃攝）

新北市長侯友宜（左）與立委蘇巧慧（右）、洪孟楷（中）同台出席八里污水處理廠移交典禮，互動熱絡。（記者林正堃攝）

