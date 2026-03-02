「澎湖縣農林漁牧業普查處」揭牌 4/10起全面展開普查作業

澎湖縣農林漁牧業處普查，正式在澎湖縣政府揭牌。（圖由澎湖縣政府提供）

農林漁牧業普查作業即將於今年4月10日至6月30日間展開，為利普查工作順利推動，澎湖縣政府今（2）日正式成立「澎湖縣農林漁牧業普查處」，由副縣長林皆興、秘書長林文藻、主計處長李登俊、民政處長許啟川以及農漁局副局長陳銓汶共同主持揭牌儀式。

林皆興表示，農林漁牧業普查每5年辦理1次，是政府重要的基本國勢調查之一。每次普查皆需動員上百名人力，從縣府到各鄉市公所同仁，去年便參與普查相關研習會，提前完成教育訓練與整備工作，為即將展開的普查工作奠定良好基礎，期能提升整體作業效率與資料品質。

林皆興指出，透過普查，可全面盤點澎湖農林漁牧業之產業結構、經營型態、勞動力運用及發展現況等，相關數據可作為中央與地方政府在國土利用規劃與農、漁業政策制定上的重要依據，使政策更貼近產業需求，進一步提升農漁產品附加價值、拓展產銷通路，增加農漁民收益，帶動地方永續發展。普查員進行實地訪查時皆會配戴普查員證件，並可於各村里辦公室及行政院主計總處網站查詢普查員資料，以供民眾辨識身分。

配合農林漁牧業普查作業，各鄉市公所將於3月16日成立普查所。普查對象包括從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者。懇請民眾與業者踴躍配合，共同建構完整且精準的產業統計資料，為澎湖未來產業發展與政策推動奠定堅實基礎。

農林漁牧業普查，每5年舉行1次。（圖由澎湖縣政府提供）

