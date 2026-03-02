嘉市振興商圈夜市券今起兌換 有人凌晨1點排隊兌換

嘉義市推出「消費折抵」回饋機制，民眾消費滿2000元可換200元振興商圈夜市券。（嘉義市政府提供）

嘉義市1月普發市民每人6000元振興消費金，為延續消費效益，投入2500萬元預算經費，推出「消費折抵」與「百萬抽獎」回饋機制，民眾消費滿2000元可換200元，每人最高可換600元振興商圈夜市券，還能參加總價值100萬元現金抽獎。振興商圈夜市券今起在嘉義市府一樓開放兌換，第一個順利兌換的民眾說，平時就有整理發票習慣，得知有此活動就將發票留存，今凌晨1點來排隊兌換。

嘉義市長黃敏惠表示，市府推動振興商圈夜市券，希望將人潮變錢潮、把消費力留在嘉義市，讓店家實際受惠。此次活動不限嘉義市民參與，全台民眾只要來嘉市消費，都能享有回饋，歡迎大家來嘉義吃美食、逛商圈、跑夜市，把好康一次帶回家。

市府建設處長羅資政說，民眾只要持稅籍登記於嘉義市店家2月1日起消費發票，累積滿2000元就能兌換200元振興商圈夜市券，每人最高可領取600元；成功兌領者，還可獲抽獎機會，活動結束後將抽出總價值100萬元的現金獎項，讓消費不僅有折抵，還有機會把現金大獎帶回家。

市府建設處表示，即日起，民眾可在週一至週五的上午9點至下午4點，持足額統一發票及申請人身分證正本，至市府1樓中庭辦理兌換，振興商圈夜市券總金額2500萬元，兌完為止。每日限量發放800名號碼牌（線上預約300名、現場排隊500名），每張號碼牌最多可申請5人份，如無法親自辦理，可委託代理人代為申請，須備妥申請人身分證正本、代理人身分證正本及足額統一發票；未滿14歲者，則需攜帶新式戶口名簿正本。

嘉義市振興商圈夜市券即日起開放兌換，可線上預約。（嘉義市政府提供）

