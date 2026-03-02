竹市汀甫圳步道改善工程 東園國小段完工

竹市汀甫圳步道改善工程，東園國小段已完工。（市府提供）

新竹市汀甫圳步道改善工程東園國小段去年3月開工，日前完工。市長高虹安今前往視察，沿線逐點檢視步道銜接、坡道動線與停留空間，並要求市府團隊持續做好巡檢與維護，確保通學尖峰與日常使用安全順暢。

高虹安表示，東園國小周邊在上下學時段人潮集中，家長接送、學童步行與居民散步動線交會，步道「平順、好走、可停留」就是安全的關鍵。她現場實地走過改善路段，逐一確認步道高差調整後的銜接是否平整、無障礙坡道是否順暢，以及休憩點位是否兼顧通行與停留需求；期盼透過這次改善，讓孩子通學更安全、家長更安心，並讓汀甫圳水岸成為市民日常可親近、可漫步的生活廊道。

請繼續往下閱讀...

都發處長蘇文彬表示，此次工程針對既有步道高低不平及動線不便等問題進行整體改善，包含調整步道鋪面高低差、遷移體健設施與遊具位置、增植喬木、設置無障礙坡道及新增座椅等措施，完善步行與停留空間，同步提升景觀綠意與可近性，營造更安全、舒適且兼具友善美感的通學及休憩環境。

都發處表示，本案採中央補助並搭配市府自籌經費推動，總經費逾926萬元（中央補助400萬餘元、市府自籌逾525萬元），改善長度約190公尺、總面積約1758平方公尺，並銜接既有汀甫圳通學步道系統，有效提升校園周邊通學安全及水岸步行環境品質。

都發處補充，汀甫圳步道為市區重要藍綠廊帶之一，東園國小段完工後，不僅提升學生通學安全，也有助於串聯周邊社區與水岸綠地，強化整體步行動線連續性與公共空間品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法