南服中心「風櫃來的人」顏子傑 返澎致贈風櫃國小師生元宵提燈

行政院南服中心副執行長顏子傑，返回母校風櫃國小致贈元宵提燈。（顏子傑提供）

行政院南部服務中心副執行長顏子傑，今（2）日元宵前夕，特地回到故鄉風櫃國小，與學弟妹們一起提前歡慶元宵佳節。顏子傑送花燈，為孩子們獻上節慶祝福，也讓校園洋溢著溫暖又歡樂的氣氛。

活動中顏子傑與學弟妹輕鬆聊天、分享童年回憶，孩子們童言童語說，「我們跟副執行長一樣都是澎湖人、風櫃姓顏的很多」，找出彼此生活中熟悉的共同點，現場笑聲不斷，距離一下子就拉近了。顏子傑表示，每年過年都會抽空跟家人回到風櫃溫王殿參香，到風櫃洞看看海景，他跟孩子們都是「風櫃來的人」。

在校長林妍伶陪同下，顏子傑參觀校園環境，從充滿巧思的特色廁所、珍藏海洋故事的貝殼館，到校園中隨處可見的藝術創作，深入了解風櫃國小將雙語、海洋與環境教育融入日常學習的用心與成果。孩子們在體育課程中展現平時訓練的活力與紀律，見到客人也主動、有禮貌地打招呼，讓顏子傑頻頻點頭讚許，也再次感受到風櫃社區一貫的純樸熱情與人情味。

林妍伶表示，非常感謝顏子傑副執行長返鄉蒞校，為孩子們帶來溫暖的節慶祝福，也讓孩子看見「從家鄉出發、心繫家鄉」的最佳典範。她也指出，風櫃國小雖是一所海島小校，但擁有豐富的海洋環境、緊密的社區支持，以及願意陪伴孩子成長的師長團隊，是學校最珍貴的力量。未來也將持續以孩子為核心，深化雙語、海洋與環境教育，培養孩子放眼世界、同時深深扎根家鄉的能力。

風櫃來的人顏子傑返回母校風櫃國小，與學弟妹相見歡。（顏子傑提供）

