台東農林漁牧業普查處今揭牌 4/10訪查開跑

台東縣農林漁牧業普查處今天辦成立揭牌儀式。（記者黃明堂翻攝）

為辦理農林漁牧業普查，台東縣農林漁牧業普查處今天辦成立揭牌儀式，普查工作將從4月10展開，縣府請農漁民鄉親支持普查作業，提供詳盡確實的資料，讓普查結果更為精準，做為縣府施政參考指標，未來縣府也將運用更科技及數據方式來進農漁林業分析，讓資源得到最好分配。

副縣長王志輝表示，農林漁牧普查每5年辦理1次，採全面性普查，並階段性普查資料蒐集方式辦理，先實施普查對象自主網路填報，後再就未回表部分，以派員實地判定面訪、留置填表或網路填報等多元管道辦理。普查目的在於陳示全國農業資源及營運等基本資料，掌握區域發展情形，並蒐集農糧產業結構、友善環境耕作、設施農業、智慧生產等生產型態資訊，作為政府制定糧食安全、安全農業、設施型農業、作物保險及農業轉型等政策參據，與農民福祉息息相關。

縣府主計處說明，參與普查工作人員包含主計、農業、民政等有關公務人員，投入約2百餘名人力，預計訪查約1萬9千餘戶家庭。普查實施期間將從115年4月10日至6月30日止，全面展開派員面訪調查，並開放自主網路填報。凡採網路填報者，尚能參加抽獎活動，歡迎民眾多加利用。

在普查區域範圍內經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者均為本普查對象；爲讓民眾放心接受訪查，將要求普查員務必做到「3不＋2會」，「3不」是指普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺，「2會」是指普查員會佩帶行政院主計總處核發之普查員證到府查訪、會親自遞送致受訪戶函；受訪戶所回答的各項資料，除供整體統計分析外，將嚴予保密，不作其他用途。3不＋2會，普查好放心，請大家用最實際的行動來支持及配合這次的普查。

