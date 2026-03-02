為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投燈會15天360萬人次 許淑華：出國致燈會人潮比去年銳減

    2026/03/02 14:10 記者陳鳳麗／南投報導
    南投燈會今年有馬年雙主燈，15天吸客360萬人次，比去年銳減。（南投縣府提供）

    2月14日開幕的南投燈會，南投縣府統計到2月28日，15天累計有360萬人次，帶動周邊商機2.5億元，縣長許淑華坦承，該數字無法與去年22天吸客590萬人次，創造39億元產值相比，認為9天連假出國潮，及縣內結合櫻花季、九九峰氦氣球樂園等活動，反現分散效應。

    第11年舉辦的南投燈會，將舉辦到3月8日，活動時間剩1週，縣府在最後假日都還有煙火秀，以及3月7日的十鼓擊樂團演出，縣長許淑華今天在縣務會議邀請還未到燈會的民眾，把握最後幾天前來，而她也坦言即使燈會還有幾天，但是今年的遊客數和帶動的產值，恐怕無法與去年相比。

    許淑華說，去年的南投燈會22天遊客有590萬人次，創造相關產值39億元，今年則從2月14日到28日，15天帶來遊客360萬人次，創造的產值約2.5億元，人次和觀光和相關產值都無法超越去年。

    許淑華分析，今年春節連假有9天，有很多國人出國遊玩；另外縣府原本縣府期待今年能因為結合櫻花季、九九峰氦氣球樂園開幕試營運等一連串活動，與南投燈會互相串連拉抬，帶動更多人潮，沒想到反而出現分散效應。今年燈會的經驗，將會作為明年改進的重要參考。

    許淑華說，雖遊客數不盡理想，但今年南投燈會在園區動線規畫、花燈設計、設施設置等，都有獲得不少正面評價，且燈會加入許多深受孩童喜愛的多元設施，透過重新配置園區動線，民眾的反應也很不錯。

    南投縣府強調3月8日閉幕前，元宵節和剩下的假期，還有煙火秀等表演。（南投縣府提供）

