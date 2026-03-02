為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    過個不一樣兒童節 中捷公司開放親子報名參觀北屯總站

    2026/03/02 13:59 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷公司將在兒童節假期舉辦「OPEN！兒童節」親子參訪活動。（中捷公司提供）

    讓小朋友過個不一樣的兒童節；台中捷運公司今年首度於兒童節推出「OPEN！兒童節」親子參訪活動，開放家庭個別報名，讓平日忙碌的家長能陪伴孩子一起走進北屯總站捷運後勤核心，將於4月3日舉辦，上、下午各1場，每場限額60人，參加對象為國小學童及其家長，自3月9日上午9時起開放網路報名，額滿為止。

    中捷公司過去在平日舉辦的參訪活動，不少家長希望加開假日場次並開放個別報名，因此特別選在兒童節連假首日辦理。

    中捷公司表示，過去的活動都安排親子至北屯機廠參訪，在專業導覽人員帶領下，深入介紹捷運系統運作原理，過去一直是親子團體、學校與機關單位熱門行程。去年共辦理154場次，吸引超過5600人次參與。

    此次「OPEN！兒童節」活動將從捷運松竹站出發，由專人介紹車站設備、乘車安全及捷運禮儀後，搭乘列車前往北屯總站，走進被稱為「捷運大腦」的行控中心，了解全自動無人駕駛系統如何精準運行；接著登上1:1捷運車廂模型，深入認識列車安全設計與設備功能。活動最後，小朋友還能獲頒專屬紀念證書，為兒童節留下充實又難忘的回憶。

    中捷公司提醒，此次親子參訪活動自3月9日上午9時至3月13日下午5時受理報名

