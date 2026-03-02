高雄針對易肇事路口推人本交通 多管齊下終結「行人地獄」惡名

高雄推人本交通多管齊下，終結「行人地獄」惡名。（記者黃良傑攝）

高雄市針對易肇事路口、圓環，積極推動「人本交通」，除在前鎮區文橫三路、廣西路，改設全台首座「標線型圓環」，使事故發生率大幅下降約7成，也在三民區大昌一路巷道設標線型人行道，並加停車緩衝帶，將「停車空間」移至道路外側，讓停放的車輛成為行人的「實體屏障」，透過多管道降低車禍率。

高市府交通局全面規劃「人本交通」，希望藉由多管道方式改善交通，除去「行人地獄」惡名。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，除了針對駕駛人加強管理，真正以人為本的交通，需要從工程、教育與社會參與多管齊下，在交通工程方面，已著手配置與調整道路，針對易肇事的多岔路口，改設「標線型圓環」，在前鎮區設置首座標線型圓環，透過強制性的行車動線導引，使該路口事故發生率大幅下降約7成。

另增設左轉附加車道：在主要幹道路口設置獨立的左轉專用道，將左轉車與直行車分流，有效降低因切換車道，或追撞導致的衝突。

交通局也會同當地里長，繪製標線型人行道，同時劃出停車緩衝帶，使「停車空間」移至道路外側，讓停放的車輛成為行人的「實體屏障」，保護行人在人行道上的安全，目前已在三民區大昌一路、光武路等處，完成含「停車空間」的標線型人行道繪製。

交通局選在鳳山區過埤國小等大型路口，試辦「行人分段式穿越」，引導行人利用「中央分隔島」分段過馬路，減少一次跨越多車道的風險；同時設計行人號誌提前啟動，進而使轉彎車輛能清楚看見行穿線上的行人。

交通局指出，目前共完成逾250處行穿線退縮改造，同時視路幅寬度設置行人待避區，增加行人待避空間，讓年長者或行動不便者有安全的休息停等空間，希望藉由多管齊下的人本交通，除去行人地獄的惡名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法