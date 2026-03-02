為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    藍色桶狀物裝零食 看大象用長鼻打「沙包」

    2026/03/02 14:02 記者董冠怡／台北報導
    亞洲象用長鼻子打沙包，試圖讓桶內點心掉出來。（圖由動物園提供）

    亞洲象用長鼻子打沙包，試圖讓桶內點心掉出來。（圖由動物園提供）

    台北市立動物園的亞洲熱帶雨林區，1997年興建完成，至今近30年，園方日前預告更新老舊設施，今年上半年亞洲象「友信」及「友愷」將搬到非洲動物區，暫時與非洲象比鄰而居。目前園內亞洲象活動場中，有座大涼亭懸掛藍色圓桶，裝有大象愛吃的點心，「友信」跟「友愷」若想採食，必須伸長鼻子、抬起前肢增高拍擊「沙包」，讓零食掉出來，透過行為豐富化提升感官刺激。

    園方表示，為了照養亞洲象，除了日常飲食起居照護，保育員需要不定期豐富化環境和設施，適當促進大象們的生理和心理刺激，展現自然活動行為，維持生活品質，像是活動場中設計的水池，可供洗浴、戲水消暑，或躺在水池中只露出呼吸管般的長鼻子換氣；定期更換沙坑裡的沙土或木屑，大象常用來拋撒到背上，防曬又防蟲。

    此外，還有1座高挑的涼亭，上頭懸掛藍色桶狀物，那是亞洲象的健身器材。保育員會不定期在桶中放入大象愛吃的點心，為了享用零嘴，「友信」和「友愷」必須伸展筋骨、善用鼻子拍打桶子，讓桶子內的食物隨著擺動掉落到地面，如同野外大象採食樹梢枝葉，合併使用多個部位的身體肌肉，延長覓食探索時間，提升運動機會。

    園方也提醒，熱帶雨林區將迎來局部場地更新重建，亞洲象預計上半年搬家到非洲動物區，也會陸續搬遷馬來虎、馬來熊、花豹等動物，呼籲民眾可在區域更換新面貌前，把握時間入園回味雨林鬱鬱蔥蔥的自然風光。

