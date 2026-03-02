為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    寶山新豐宮迎媽祖暨打中午文化祭今起2天遶境祈福 展現百年客家信仰

    2026/03/02 13:55 記者廖雪茹／新竹報導
    客委會參事范雪景、新竹縣議員邱坤桶、上官秋燕、寶山鄉長邱振瑋及鄉民代表會主席古仁樺等齊聚，體驗百年挑擔文化。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉新豐宮新春迎媽祖暨打中午文化祭，今起展開一連兩天的遶境祈福，逾50台各宮廟神轎車隊參與，中午在上崎林伯公廟進行挑擔食福習俗，體現客家人敬天謝神與互助分享的精神。

    寶山鄉長邱振瑋表示，「寶山打中午」自清道光年間延續至今，有超過180年歷史，曾入選「客庄12大節慶」之一，每年於農曆正月十四至十五日元宵節舉行，結合神明遶境與村民自動擺宴的「食福」習俗，是寶山重要的傳統民俗盛事。

    寶山鄉新豐宮新春迎媽祖暨打中午文化祭，今日上午8點自新豐宮正式起駕，共有超過 50台各宮廟神轎車隊參與護航，隊伍綿延，場面壯觀。今起將遶經崎林、深井、寶斗、南坑、柑仔崎、新城、十鬮等7個主要庄頭，出巡兩天總里程長達50公里。

    今日中午，遶境隊伍抵達上崎林伯公廟及深井社區活動中心，包括客委會參事范雪景、新竹縣議員邱坤桶、上官秋燕、寶山鄉長邱振瑋及鄉民代表會主席古仁樺等齊聚，體驗百年挑擔文化，期透過挑擔奉敬與「食福」分享，實踐「吃空空、好年冬」的美好祝願。

    明天元宵節，遶境隊伍將繼續出巡，並於十鬮庄三元宮舉行第二日食福慶典，邱振瑋邀請鄉親一起來參與這場融合信仰與人情味的百年盛宴。

    寶山打中午食福習俗，體現客家人敬天謝神與互助分享的精神。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉新豐宮新春迎媽祖暨打中午文化祭，今起展開一連兩天的遶境祈福，逾50台各宮廟神轎車隊參與。（寶山鄉公所提供）

    新豐宮新春迎媽祖暨打中午文化祭，是寶山重要的傳統民俗慶典。（寶山鄉公所提供）

