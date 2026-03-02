北市約1.2萬農林漁牧業者 4月起須配合普查

台北市即將於4月開始進行農林漁牧業普查。（記者何玉華攝）

台北市政府配合行政院每5年舉辦1次全國性的2025年農林漁牧業普查（農業普查），今（2）日成立「台北市農林漁牧業普查處」，將於4月10日至6月30日分2階段普查；主計處表示，普查員訪查「3不2會」，不洩漏個人資料、不詢問普查表以外的資料、不要求提供帳戶或存摺；會佩戴普查員證、會遞或寄公函，民眾若仍有疑慮，可致電市府查證。

「台北市農林漁牧業普查處」今揭牌，各區公所則於16日成立普查所，預計將動員250人辦理普查作業。出席普查處揭牌典禮的秘書長李泰興說，上一次農業普查是2020年，北市普查結果共有1萬0529家農林漁牧業，較2015年增加5.2%。依行政區分，以士林區2137家，占全市23.6%最多，林業以文山區585家，占全市27.9%最多，漁業以北投區56家，占全市25.0%最多。

請繼續往下閱讀...

若依銷售服務收入（未扣除成本支出）觀察，農牧戶、農牧場平均每家年收入為23.2萬元、1187萬元，分別較2015年減少29.2%及增加78.6%；漁業戶平均每家年收入為245.6萬元，5年間增加25.5%。

李泰興說，目前北市農林漁牧業家數約1萬2000家，主要為供銷、銷售服務，透過普查資料，整理了解概況，可作為未來政策擬定的依據與參考。主計處補充說，普查資料「屬人主義」，雖農地、漁船可能在外縣市，但戶籍在北市就會列入北市資料，如漁船在台北港，船主戶籍在北投。

由於詐騙案件層出不窮，普查工作恐不易進行，主計處表示，此次首創2階段資料蒐集作業，4月10日至4月30日是自主網路填報階段，受訪者可依收到的公函說明自行上網填報；5月1日至6月30日派員實地訪查，可採網路填報、派員面訪及留置填表等多元方式。受訪者於6月15日前採用網路填報完成者，於資料蒐集作業結束後都能參加由行政院主計總處辦理的抽獎活動，最高獎額為10萬元。

主計處強調，派員實地訪查階段，為減少受訪者疑慮，受訪者可致電普查處（1999轉4558）、165反詐騙專線或透過各區公所、市府主計處及行政院主計總處網站查詢確認普查員身分；普查員需堅守「3不2會」訪查原則，不洩漏個人資料、不詢問普查表以外資料、不要求提供帳戶或存摺；會佩戴普查員證、會遞（寄）送公函。

普查員會配戴普查員證，堅守「3不2會」原則。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法