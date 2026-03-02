屏東縣農林漁牧業普查處揭牌 4/10起普查縣內逾7萬家業者

屏東縣農林漁牧業普查處2日成立，屏東縣長周春米（中）主持揭牌。（記者羅欣貞攝）

配合中央每隔5年辦理1次的農林漁牧業普查，屏東縣政府成立「屏東縣農林漁牧業普查處」，今（2）日由縣長周春米主持揭牌典禮，將針對縣內7萬多家農林漁牧業者全面性訪查，4月10日至30日開放自主網路填報，5月1日至6月30日實地訪查，普查結果將作為施政重要參考。

屏東縣長周春米表示，屏東是農漁大縣，透過農林漁牧業普查蒐集產業經營種類、型態及投入產出等核心問項，了解當前農林漁牧業全貌及現況，並接軌聯合國糧農組織建議及國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，以符合永續發展的全球趨勢，普查結果將作為中央與地方制定農業政策、經費分配的重要依據。

請繼續往下閱讀...

周春米指出，本次普查以「減輕填報負擔」、「降低人力投入」及「增進普查效能」為主軸，預計動員800餘名工作人力，因當前社會詐騙事件頻傳，民眾對訪查常有疑慮，普查員會遵守「3不加2會」的工作守則，呼籲農漁民放心配合接受訪查。

屏東縣府表示，屏東縣凡從事農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，均為普查對象。「3不加2會」工作守則，「3不」為「普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺」；「2會」則是「普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶（單位）函」。

縣府說明，本次普查屏東縣首度採「自主網路填報」與「派員實地訪查」二階段辦理，預計本（3）月4日起各鄉鎮市陸續成立「農林漁牧業普查所」，並結合農會、合作社等單位協助普查，節省人力外，也兼顧不熟悉網路使用的老農，使普查作業順利推動。

屏東縣政府成立「屏東縣農林漁牧業普查處」，4月10日至6月30日將針對縣內7萬多家農林漁牧業者分兩階段進行自主網路填報與實地訪查。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法