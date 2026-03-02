中東掀戰火 觀光署：76團、2059人受影響

美以在2月28日發動「史詩怒火行動」，針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，許多中東航班中斷。（路透）

美以在2月28日發動「史詩怒火行動」，針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，許多中東航班中斷；觀光署統計，自2月28日起，受影響台灣團體旅客共約76團、2059人，已請各旅行社妥為因應。

觀光署表示，經洽詢主要辦理旅行社，統計自2月28日起受影響團體共約76團、2059人，包含：取消出團退費約31團、851人，以及航班影響滯留國外的旅客約45團、1208人，已請各旅行社妥為因應，積極協助旅客返國，若暫時無法歸國，也應妥善安排旅客食宿。

請繼續往下閱讀...

觀光署說明，旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團（經中東轉機），因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人的事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除已代繳行政規費、履行契約已支付的必要費用後應將餘款退還旅客，或是旅客也可與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署指出，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約規定，所增加的費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少的費用，應退還旅客。

觀光署強調，請已出團至中東或歐洲的旅行業者及領隊，隨時注意旅客情況與安全，以維護旅客權益；旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，可於旅遊行程結束後1年內檢具相關資料，向觀光署委託的中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法