中油三接2期要擴建6個天然氣儲槽 居民反彈「風險全由大潭里承擔」

中油1日在桃園市產業園區聯合服務中心舉辦三接2期擴建地方說明會。（擷取自珍愛藻桃園礁臉書直播畫面）

中油三接（觀塘第三液化天然氣接收站）2期擴建，計畫增設6個天然氣儲槽，引發大潭里居民強烈反彈，質疑當初1期縮小規模到2個儲槽，基於支持國家重大建設，居民在公投投下同意，如今又要增建6個，置在地居民於風險之中，要求中油停止擴建計劃，中油1日在桃園市產業園區聯合服務中心舉辦說明會，中油天然氣事業部執行長李李熙文表示，中油非常重視儲槽安全，針對居民及民代意見將會審慎回應，詳細表達於環境影響說明書中。

大潭里陳姓居民說，中油三接1期已經蓋了2個儲槽，現在又要再蓋6個，目前看到只有做環境影響評估，完全沒有安全性影響評估，萬一發生爆炸意外甚至是戰爭炸毀，「中油長官沒人住在觀音，風險都是居民要承擔」。

大潭里長劉明珠表示，當初中油強調為降低三接工程對藻礁生態的破壞，整體開發規模縮小到2個儲槽，居民也要求中油就到此為止，並在基於支持國家重大建設下，4年前的公投居民才會支持三接留存，沒想到中油現在又要大幅增加規模，質疑當初的「縮小版」是先斬後奏，居民如果這次同意擴建，未來是不是還會有3期、4期，大潭里有中油三接、桃科、環科、大潭電廠，大家不要的都丟來這裡，「她不反對國家發展及能源建設，反對的是所有風險都由大潭里承擔」。

議員吳進昌表示，「此次說明會應該是環境影響評估報告，但很遺憾聽起來卻像動工說明會」，真正會影響到在地安全的說明幾乎沒看到，三接1期已有2個各16萬公秉的儲槽，現在又要擴建6個各18萬公秉的儲槽，萬一發生爆炸或是戰爭，不只是大潭里，整個觀音區都會受到衝擊，希望中油感受到居民長期的犧牲，大潭里已經承受夠多的重大建設，就別再把風險持續加諸在居民身上，希望擴建計畫在這場說明會後就停止，希望桃市府也能站在地方的角度，審慎看待三接擴建計畫。

立委涂權吉表示，立院質詢時將向中油提出居民反對三接擴建的聲音，也希望中油審慎評估是否有更好的方案，能夠取代目前的擴建計劃。

李熙文表示，儲槽的安全是中油最重視的，在設計規劃及施工、營運階段，都會做量化風險評估，國內做量化風險評估的對象是核能電廠，液化天然氣儲槽是第2個做量化風險評估的對象，代表中油相當重視儲槽安全，平時有例行性的檢測，包括24小時即時洩漏偵測及安全閥保護裝置等，啟用之前也必須經過主管機關審查，確認合格才能操作，三接儲槽設計使用年限是50年，在操作、營運皆會遵守法令規定及主管機關要求，並採取最高標準。

他強調，基於國家能源的安全，中油經過審慎評估後，認為觀塘三接有擴建的需要，就整個可以利用的土地來看，完成2期擴建之後，附近已無土地可以進行3期、4期擴建，針對居民及民代提出的意見，中油非常重視並會審慎回應，詳細表達在環境影響說明書中。

