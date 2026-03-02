為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大台南囝仔仙拚仙登場 31校藝陣表演熱鬧

    2026/03/02 13:27 記者楊金城／台南報導
    「大台南囝仔仙拚仙」有31所學校藝術表演團隊，在鹽水武廟廣場演出。（記者楊金城攝）

    「大台南囝仔仙拚仙」有31所學校藝術表演團隊，在鹽水武廟廣場演出。（記者楊金城攝）

    鹽水蜂炮系列活動之一「大台南囝仔仙拚仙」，今天（2日）在鹽水區武廟廣場舉辦，31支學校藝陣團隊輪番表演，展現活力和深耕民俗技藝傳承的成果，歡樂氣氛感染觀眾，報以熱烈掌聲，肯定學生學習藝陣等表演藝術的成果。

    「大台南囝仔仙拚仙」藝陣表演活動是配合鹽水蜂炮在2001年開辦，以傳統藝術薪傳為主軸，融合民俗體育與現代表演藝術，提供南市國中、小學藝術團隊演出舞台，今年是第26年舉辦，有國中6所、國小23所、幼兒園2所共31個表演團隊參與，表演跳鼓、舞蹈、舞龍、鼓術、武術、跳繩、扯鈴、獨輪車、台灣獅、廣東獅及電音、啦啦隊等技藝，展現多元藝術之美。

    台南市長黃偉哲、教育局局長鄭新輝等人為「大台南囝仔仙拚仙」揭幕，由鹽水國中、歡雅國小與岸內國小3校跨校組成舞獅進行開幕表演，黃偉哲表示，「大台南囝仔仙拚仙」是一代代孩子與土地情感的連結，成為學校藝術團隊揮灑創意、精進技藝的重要舞台。

    教育局局長鄭新輝指出，114年度傳統藝術比賽參與團隊高達228隊，充分展現南市學子在力與美、技與藝之間的多元風貌，不僅傳承，更展現創新，為本土藝術注入嶄新活力。今日演出至下午4點止。

    「大台南囝仔仙拚仙」由鹽水國中、歡雅國小與岸內國小3校跨校組成舞獅進行開幕表演。（記者楊金城攝）

    「大台南囝仔仙拚仙」由鹽水國中、歡雅國小與岸內國小3校跨校組成舞獅進行開幕表演。（記者楊金城攝）

    新營新進國小啦啦隊。（記者楊金城攝）

    新營新進國小啦啦隊。（記者楊金城攝）

    新營新興國小電音表演。（記者楊金城攝）

    新營新興國小電音表演。（記者楊金城攝）

