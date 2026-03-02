蔡其昌提議高雄蓋中型巨蛋 陳其邁：是未來市長的事情

台北大巨蛋啟用後，全台掀起「孵蛋」熱潮。（本報資料照）

中職會長蔡其昌認為，高雄特別熱，南部球迷很希望有一個室內球場，或許不一定像台北蓋那麼大，但若有中型巨蛋，相信觀賽體驗會更好；對此，高雄市長陳其邁今（2）日回應時，再度強調「生蛋容易養蛋難」，並表示「也許這件事情是未來市長的事情，不是現任市長的事情！」

參選高雄市長的立委賴瑞隆則認為，蔡其昌提出北、中、南各蓋大巨蛋，讓不管是運動賽事、演唱會或展演，都有更好的場地，這也是大家的目標。他會在陳其邁市長接力的方向下，不動用政府資源，以民間投資方式做整體評估。

賴瑞隆認為，台北有了大巨蛋，台中也在興建規劃當中，「高雄長遠來說，一個中型巨蛋將有所助益」，他會往這個方向努力 也會聽取陳其邁市長的建議，做符合球迷、歌迷的城市發展需要，與陳其邁充分討論與溝通。

陳其邁受訪則說，他在議會已多次講過「生蛋容易養蛋難」，興建大巨蛋需審慎評估交通、財政、效益等，才能讓這顆蛋的運作順利；高雄的世運主場館屬戶外場域，能用於演唱會或煙火施放，適合更多活動，是比較好的場域，且國際天團需求是容納5萬人以上，「蓋蛋」會是很大的「蛋」，因此更需要仔細考量。

針對是否蓋大巨蛋，陳其邁認為，「財務對高雄來說，確實是一個比較大的一個考量」，但如果有民間廠商加入，衡量整體南部需求後，擇定交通便利、適合大型開發的場域，市府又不用負擔鉅額開發費用，當然會優先考量，「也許這件事情是未來市長的事情」。

陳其邁（右）再度強調「生蛋容易養蛋難」。（記者葛祐豪攝）

