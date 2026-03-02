為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    落實在地醫療 美濃衛生所3月起旗山醫院醫師定期駐診

    2026/03/02 13:14 記者許麗娟／高雄報導
    美濃居民在當地衛生所，即可看旗山醫院專科醫師的門診。（高雄市衛生局提供）

    為提升高雄美濃民眾就醫的便利性，旗山醫院自3月起與美濃衛生所展開醫療合作，將由專科醫師定期進駐美濃區衛生所開設門診，美濃居民可就近獲得專業醫療照護，必要時展開雙向轉診綠色通道機制服務。

    高雄市衛生局長黃志中表示，美濃區屬於高齡化農村結構，截至今年2月，65歲以上老年人口占比已達31.7%，慢性疾病與長期照護需求日益增加。此次跨層級的醫療整合，將區域醫院的專業醫療量能導入地區衛生所，落實分級醫療與雙向轉診機制，減少居民往返大醫院的不便。

    旗山醫院將定期派遣內、外、兒及精神等專科醫師至美濃衛生所駐診，高齡整合照護則結合衛生所高齡友善環境與醫院端長照及專業醫療資源，推動失智症篩檢、慢性病整合管理與健康促進服務，強化長者的健康管理與早期介入，需進一步診療個案可即時轉介至旗山醫院，病情穩定後再回轉至衛生所追蹤。

    旗山醫院代理院長張峻瑋表示，區域級的旗山醫院作為旗美九區重要醫療核心，有責任將醫療觸角延伸至基層，透過公立醫院與衛生所合作優化偏遠地區醫療，讓美濃居民享有可近且連續性的醫療照護。

    旗山醫院專科醫師，3月起將於美濃衛生所定期門診。（高雄市衛生局提供）

    熱門推播