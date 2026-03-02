安南水資源回收中心二期擴廠 處理量增至每日2.7萬噸

安南水資源回收中心現況及擴廠規劃。（台南市政府提供）

台南市府積極推動污水系統擴建，改善環境衛生、帶動城市競爭力，「安南鹽水BOT系統」二期擴建獲中央核可，將安南水資源回收中心每日處理量提升提高至27000噸，預計於今年下半年開工。

水利局長邱忠川表示，安南區人口逾20萬，日常用水量及污水產生量龐大。為提升居住環境與水資源利用效率，市府持續推動污水下水道建設，其中「安南鹽水BOT系統」是全市唯一採民間參與（BOT）辦理的污水下水道工程，具示範意義。

市府於2012年與龍湶水資源公司簽署「台南市鹽水污水下水道系統興建營運移轉（BOT）計畫」，總投資金額達56.29億元，涵蓋鹽水、安南、安順及四草湖等污水分區，規模達7662公頃。

計畫推動迄今超過13年，安南水資源回收中心一期廠區已完工啟用，每日可處理13500噸污水。截至今年1月止，整體已完成公共管線約132公里、接管31557戶，計畫整體進度達86.68％。

因應未來區域發展與污水量增加，龍湶公司依契約提出二期擴廠計畫，經水利局審查後提報內政部，並於去年11月25日通過民間參與公共建設推動會審議。推動會綜合評估人口成長、商業發展、用水需求及污水量變化後，同意將安南水資源回收中心每日處理量提升提高至27000噸。該擴廠工程預計於今年下半年開工，工期約18個月，總投資經費1億9700萬元。

安南鹽水BOT公共管線及用戶接管分期施工範圍。（台南市政府提供）

