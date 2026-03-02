為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    防拖吊業者趁火打劫 李坤城促統一收費、黑名單、申訴平台

    2026/03/02 13:03 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委李坤城今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫，建立定形化契約及評鑑機制」記者會呼籲建立定型化契約及評鑑機制。（記者田裕華攝）

    民進黨立委李坤城今天邀集交通部、警政署、行政院消費者保護處召開「防止道路拖吊趁火打劫，建立定形化契約及評鑑機制」記者會呼籲建立定型化契約及評鑑機制。（記者田裕華攝）

    近日接連發生縣市道路救援拖吊業者收費爭議事件，包括「10公里索價10萬元」及「2公里收費5萬1千元」等離譜案例，突顯道路救援已出現制度性漏洞。民進黨立委李坤城今召開記者會，要求交通部在一個月內邀集地方政府開會討論訂定拖吊救援服務的定型化契約、推動業者專業登錄機制，並設置公開查詢平台與黑名單制度，保障雙方權益，並希望以在上半年完成為目標。

    李坤城指出，過去類似案件多透過消保機制處理，高公局及公路局已有定型化契約，但由地方政府管轄的一般道路拖吊仍未訂定相關定型化契約，建議可由交通部訂定指引，供縣市政府參考辦理。交通部上週也已回應，將邀集縣市政府研議針對一般道路拖吊訂定定型化契約。另有部分市區道路拖吊案件若跨快速道路部分，中央也應該研擬相關規範。

    李坤城提出3項具體建議，一、建立全國統一收費與揭露制度，由交通部訂定拖吊費率上限與計價公式，並強制業者公開收費表，未揭露即處罰；二、推動業者專業登錄制度，建立道路救援業登錄與證照機制，符合設備、保險與訓練等條件始得營業，並設公開查詢平台與黑名單制度；三、整合申訴與稽查機制統合跨機關權責，建立全國申訴追蹤平台，並對惡意加價等違規行為採裁罰與停權並行。

    交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯回應，近期拖吊爭議案件確實增加。高公局及公路局部分已訂有拖吊服務管理規範，包括業者納管、執行拖吊須簽署三聯單等機制；至於地方政府管轄道路，因近期消費糾紛頻傳，交通部將邀集地方政府研議訂定「應記載及不得記載事項」，內容包括，第一，拖吊收費資訊明確化；第二，拖吊服務作業流程明確化；第三，拖吊雙方權利義務明確化，相關草案預計於下半年提出。

    行政院消保處副處長陳星宏也說，拖吊爭議案件確實逐年增加，一般道路目前尚無統一拖吊收費標準，資訊不透明易衍生坐地起價問題，過年期間的兩個特殊案例恐已涉及詐欺與組織犯罪，所以交通部應優先訂定收費標準，其他應記載事項可再邀集相關單位討論，也提醒消費者應貨比三家，先行了解收費情況。

    警政署刑事警察局副局長蔡燕明補充，拖吊收費爭議案件確實偏多，警方受理後多依詐欺、強制或組織犯罪等罪嫌移送，但部分業者採取規避手法，導致最終不起訴情形居多，成案率偏低。對於近期相關不法案件，警方將持續加強查處，依法究辦。

