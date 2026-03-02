為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    壽山動物園出現「台版Panchi」 幼猴有布偶娃娃作伴

    2026/03/02 13:11 記者葛祐豪／高雄報導
    壽山動物園出現「台版Panchi」，幼猴模樣惹人憐愛。（民眾提供）

    壽山動物園出現「台版Panchi」，幼猴模樣惹人憐愛。（民眾提供）

    日本獼猴Panchi遭生母遺棄，把紅毛猩猩玩偶當作唯一依靠，萌樣紅遍全球；如今高雄壽山動物園也出現一隻「台版Panchi」，民眾撿到一隻出生不到1個月的小猴子，轉送到動物園收容中心，為了給牠安全感，保育員同樣提供布偶娃娃與毛毯，預計1歲後才會野放，相當感人。

    有民眾於上月28日，在高雄美濃撿到一隻出生不到1個月的小猴，圓滾滾的大眼睛，看起來模樣相當惹人憐愛。經送往農業局後，轉交有野生動物收容中心的壽山動物園。

    這段時間，動物園保育員暫時化身幼猴媽媽，每天餵奶，同時提供安撫的小布偶陪伴牠，宛如「台版Panchi」，還提供照燈保暖，讓小猴快樂的成長。

    壽山動物園現任主任莊絢智表示，這隻幼猴送來時，身體並未受傷，研判是遭母猴遺棄或走失；由於幼猴較無安全感，保育員因此提供玩偶及毛毯，讓牠可以抱著，達到安慰的作用。

    莊絢智說明，收容中心裡頭還有另外3、4隻猴子，將讓這隻幼猴逐漸社會化，等牠1歲後，再由農業局評估是否野放。

    園方提醒，如果在野外看到這種孤獨的小猴，也許猴群、媽媽可能在附近，只是剛好去找食物或者是剛好去跟其他的同伴去做其他事情，可以先觀察一下，或通報農業局或1999處理。

    園方提供布偶娃娃。（民眾提供）

    園方提供布偶娃娃。（民眾提供）

    幼猴抱著毛毯，讓人心疼。（民眾提供）

    幼猴抱著毛毯，讓人心疼。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播