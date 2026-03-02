壽山動物園出現「台版Panchi」 幼猴有布偶娃娃作伴

壽山動物園出現「台版Panchi」，幼猴模樣惹人憐愛。（民眾提供）

日本獼猴Panchi遭生母遺棄，把紅毛猩猩玩偶當作唯一依靠，萌樣紅遍全球；如今高雄壽山動物園也出現一隻「台版Panchi」，民眾撿到一隻出生不到1個月的小猴子，轉送到動物園收容中心，為了給牠安全感，保育員同樣提供布偶娃娃與毛毯，預計1歲後才會野放，相當感人。

有民眾於上月28日，在高雄美濃撿到一隻出生不到1個月的小猴，圓滾滾的大眼睛，看起來模樣相當惹人憐愛。經送往農業局後，轉交有野生動物收容中心的壽山動物園。

這段時間，動物園保育員暫時化身幼猴媽媽，每天餵奶，同時提供安撫的小布偶陪伴牠，宛如「台版Panchi」，還提供照燈保暖，讓小猴快樂的成長。

壽山動物園現任主任莊絢智表示，這隻幼猴送來時，身體並未受傷，研判是遭母猴遺棄或走失；由於幼猴較無安全感，保育員因此提供玩偶及毛毯，讓牠可以抱著，達到安慰的作用。

莊絢智說明，收容中心裡頭還有另外3、4隻猴子，將讓這隻幼猴逐漸社會化，等牠1歲後，再由農業局評估是否野放。

園方提醒，如果在野外看到這種孤獨的小猴，也許猴群、媽媽可能在附近，只是剛好去找食物或者是剛好去跟其他的同伴去做其他事情，可以先觀察一下，或通報農業局或1999處理。

園方提供布偶娃娃。（民眾提供）

幼猴抱著毛毯，讓人心疼。（民眾提供）

