雄果嶺公園成熱門景點 每日逾400人次搭公車遊園

高市果嶺自然公園大年初一至初四及二二八連假，陸續湧入2、30萬人潮，交通局統計自去年10月開園迄今，平均每天搭乘人數高達400人次，已搖身成為熱門景點。

果嶺公園面積70公頃，超過7.2公里的步道，自去年10月10日開放以來，每逢假日數萬民眾蜂擁而來，交通局去年十月間陸續新闢黃2D公車、橘12區間車。

該2路線公車在2次連假發揮功效，黃2D自澄清湖（大門）站行駛至高雄果嶺自然公園，沿途停靠圓山路站，自10月10日開始載運，班距約20分鐘，每日提供33車次，農曆過年期間，調整延伸至捷運衛武營站。

橘12區間車自10月24日開始接駁，提供長庚醫院站往返高雄果嶺自然公園之服務，假日8時至18時提供服務，班距約40分鐘，每日提供16車次服務。

果嶺自然公園面積廣達高雄市共有16條公車路線可到達澄清湖，包括覺民幹線60、三多幹線70，以及黃1、黃2、217、橘7、橘12、橘18、30、紅30、8008、8009、8021、8041、8048、8049號公車，可轉換橘12、黃2D公車上果嶺公園。

