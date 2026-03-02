為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    2026 ITF台灣國際旅展11月登場 即日起開放報名參展

    2026/03/02 12:54 記者黃宜靜／台北報導
    台灣觀光協會表示，去年ITF吸引共36萬5,302人次造訪，共123個國家及城市、1,600個攤位展出。（台灣觀光協會提供）

    今年ITF台灣國際旅展（Taiwan International Travel Fair, ITF）將於11月6日至9日在台北南港展覽館1樓及4樓正式登場；主辦單位台灣觀光協會表示，台灣與全球旅遊人次與觀光產值持續成長，即日起開放報名，邀請各國觀光旅遊局及產業夥伴共襄盛舉，提供消費者最新多元旅遊產品及資訊。

    台灣觀光協會表示，去年ITF吸引共36萬5,302人次造訪，共123個國家及城市、1,600個攤位展出，提供國內、外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品，多家旅行社、飯店銷售業績達上億元。

    台灣觀光協會指出，據UN Tourism數據顯示，去年全球國際旅客人次達約15.2億人次，創史上新高，估今年將持續成長3%至4%。台灣為亞太地區重要出境客源市場，交通部觀光署統計顯示，去年台灣出國旅遊人次逾1,894萬人次，創歷史新高，顯示台灣旅客出境需求強勁且持續擴大；國內旅遊同步穩定成長，2024年國旅達2.2億旅次，支出首度突破5,000億新台幣。

    台灣觀光協會表示，全球旅遊需求穩定回溫，邀請國內外觀光推廣單位踴躍報名參展，推出最新、多元、永續且具特色的主題旅遊產品。如欲報名參展，請上ITF台灣國際旅展官網線上報名。

    今年ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1樓及4樓正式登場。（台灣觀光協會提供）

