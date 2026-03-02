去年觀光繳出亮眼成績單 陳世凱攜手業者盼調整好品質

2026觀光節慶祝大會頒獎典禮今天在台北圓山大飯店舉行，以「旅行・再發現」為主軸，現場以LED匯集多項旅行元素，象徵便捷的陸海空交通網絡完整串聯全台。（記者黃宜靜攝）

2026觀光節慶祝大會頒獎典禮今天（2日）在台北圓山大飯店舉行；交通部長陳世凱致詞時表示，去年繳出亮眼成績單，期許今年觀光能繼續穩步前進，以「質量並進」為核心，調整台灣觀光品質，2030年達到兆元產值的目標。

今年觀光節慶祝大會已邁入第49屆，這屆典禮以「旅行・再發現」為主軸，現場以LED匯集多項旅行元素，象徵便捷的陸海空交通網絡完整串聯全台。典禮上表揚169組國內外觀光產業卓越貢獻獎得主，現場匯聚逾300位海內外觀光領袖，共同見證台灣觀光邁向兆元產業的輝煌成果。

請繼續往下閱讀...

陳世凱表示，回顧過去一年，很感謝各位夥伴的努力，繳出亮眼的成績單，2025年整體旅宿住客人次達8200萬人次創新高；今年新春期間旅遊人次也創新高，旅宿業住房率較去年春節成長2.89個百分點，其中台中、嘉義、南投住房率都突破6成；在郵輪方面，去年國際郵輪停靠艘次達567艘、115萬人次，其中41％屬於國際旅客。

陳世凱指出，在航空上，今年3家國籍航空將增加29架新飛機，有助於提升空中疏運量能。另外在鐵道方面，停駛數年的集集線，也在今年1月部分復駛、預計7月全面復駛，因強降雨路基坍塌停駛3個多月的台鐵平溪線，也在今年復駛。同時今年還將投入大量資金，串接超過1000公里自行車道，完成建置環島二號線。

陳世凱表示，「擴大觀光」是國家發展的重要策略，因此在總統、行政院支持下，特別編列100億元推動「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，將台灣的觀光景點打造的更美、更好。

陳世凱說，雖然有些成績創了新的紀錄，不過這些成績還不夠好，將繼續往前邁進、穩步向前，以「質量並進」為核心，調整台灣觀光品質，將原本零散的鐵道、溫泉、美食及生態旅遊動線一段段串聯，並積極恢復航線、提供包機誘因等，2030年達到兆元產值的目標。

這次大會最高榮譽的「台灣觀光特別貢獻獎」，是由綠色目的地基金會（Green Destinations）創辦人Albert Salman、雲朗觀光集團總經理盛治仁獲獎，表彰2位得獎人長期深耕旅遊市場，為台灣觀光發展帶來的卓越貢獻。

交通部長陳世凱表示，回顧過去一年，很感謝各位夥伴的努力，繳出亮眼的成績單。（記者黃宜靜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法