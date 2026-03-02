中東戰火影響旅遊行程 觀光署：消費爭議1年內可申請調處

受中東情勢影響，阿聯酋航空、阿提哈德航空往返中東航班被迫取消。（資料照，記者朱沛雄攝）

中東戰火使得許多中東航班中斷，影響參加中東或歐洲團（經中東轉機）的旅客，但取消出團後續會衍伸退費爭議；交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，可在1年內持相關資料向品保協會申請調處。

根據觀光署統計，截至今天上午仍約有64團、1725名旅客受影響；據桃園國際機場官網顯示，阿聯酋航空、阿提哈德航空（星宇航空股份有限公司共掛航班）今天往返杜拜的、阿布達比航班持續取消。

觀光署說明，旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團（經中東轉機），因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人的事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除已代繳行政規費、履行契約已支付的必要費用後應將餘款退還旅客，或是旅客也可與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署指出，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點規定，所增加的費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少之費用，應退還旅客。

觀光署強調，請已出團至中東或歐洲的旅行業者及領隊，隨時注意旅客情況與安全，以維護旅客權益；旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，可於旅遊行程結束後1年內檢具相關資料，向觀光署委託的中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

