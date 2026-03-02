又到了金黃麥浪季節！ 台中大雅小麥產業文化節3/7登場

大雅小麥產業文化節，今年以「麥穗蹦馬戲」為主題，並請來石虎家的「歐米馬」配合宣傳。（記者歐素美攝）

台中市大雅區獨特的風景「金黃麥浪」又來了！大雅區農會將於3月7日在寶興宮舉辦小麥產業文化節，大雅區農會總幹事陳英渝表示，小麥文化節今年已邁入第24年，今年結合馬年，以「麥穗蹦馬戲」為主題，希望帶給大家歡樂的氣氛 ，農業一直在進步，食農教育當道，希望藉此讓大家認識地方產業特色。

大雅是全台重要的小麥產地之一，生產的小麥品質優良、風味獨具，是在地農業發展的重要象徵，大雅區農會希望透過小麥產業文化節的舉辦，展現農民用心耕耘的成果，也讓更多民眾認識大雅農業的特色與價值，進一步支持在地農業，實踐「從產地到餐桌」的理念。

今年活動特別結合台中市農特產品展售，邀集各區農會及優質農民共襄盛舉，現場展售新鮮蔬果、特色農產加工品及地方伴手禮；慶祝農民節，大會並隆重舉行農民節表揚典禮，公開表揚大雅區在農業生產、技術改良、產業推動及農會事務上表現卓越的模範農民與績優人員。

配合馬年，今年活動以「馬戲團」為核心意象，結合麥穗所象徵的豐收意涵與馬戲團充滿戲劇張力與歡樂氛圍的表演元素，將傳統農耕場域轉化為兼具文化深度與想像力的節慶舞台，以金黃麥田為主景，搭配五彩旗幡、主題裝置與互動體驗，營造出宛如馬戲團降臨田野的夢幻情境，並邀請大雅區國中小學校師生共同參與藝術裝置創作。

此外，活動以田間與土地作為展演場域，讓藝術裝置、表演活動與自然景觀相互交融，邀請不同世代、不同社群的民眾一同走進農村、親近土地，在輕鬆愉快的氛圍中體驗農業、欣賞藝術，促進跨社群的文化交流，打造具在地特色與永續精神的農業文化節慶。

大雅區農會今天舉行「小麥產業文化節」宣傳記者會。（記者歐素美攝）

