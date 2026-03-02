國寶三官出巡圖虛擬實境化 到台東與炸寒單展現科技民俗遶境

台東慶元宵XR展今在台東美術館開展。（記者黃明堂攝）

當古代國寶畫作遇上現代頂尖黑科技，空前的科技民俗感官盛宴正於台東熱鬧展開。由台大教授洪一平策劃、中研院院士李豐楙擔任文化顧問的「三官出巡圖」數位沉浸展全台首展，今天在台東美術展開展。透過VR虛擬實境技術，成功讓故宮塵封40年的國寶「活」了起來，神將從古畫中走出巡境，讓民眾透過最新科技體驗台灣元宵最具震撼力的民俗魅力。

文化處指出，元宵民俗透過延伸實境（XR）展演技術，讓觀眾在安全的沉浸環境中，感受台東元宵獨有的特色。計畫製作人洪一平教授指出，這場展覽的起源是多年前借調北藝大時，與故宮深度合作的結晶。為了讓傳統藝術「接地氣」，團隊特別挑選了故宮珍藏的三官出巡圖為核心。這幅珍貴的國寶畫作描繪了天官、地官、水官大帝巡遊人間的盛大場面，但在傳統博物館展示中，受限於燈光與距離，觀者往往難以窺見細節。如今，透過數位修復與3D建模技術，畫中的神仙不僅變得清晰可見，更能「走出畫布」降臨在觀眾面前。

請繼續往下閱讀...

中研院院士李豐楙身為道士與院士雙重身分，他說這幅三官出巡圖全世界唯一，藝術價值極高，這次展覽最神奇之處在於「神仙出畫」，當觀眾戴上VR頭盔，原本靜止在絹布上的三官大帝會逐一走下神壇，在虛擬世界中與民眾並肩前行，這種神人共處的靈性經驗，是傳統靜態看畫完全無法比擬的。

為了呼應台東在地的元宵文化，製作團隊更將「炸寒單」結合在虛擬體驗中。李豐楙院士表示，台東人以「被炸」為榮，那是種刻骨銘心的勇氣證明；而透過洪教授開發的感官陣列系統，觀眾在虛擬世界中不僅能體驗「炸別人」的快感，更能感受到鞭炮在耳邊轟鳴、火光在眼前交織的擬真震撼。除了台東炸寒單，展覽也整合了鹽水蜂炮、平溪天燈及苗栗炸?龍等民俗，讓觀眾在一次VR體驗中，就能參與全台最瘋狂的元宵盛事。

國寶三官出巡圖中有古代神祇。（記者黃明堂攝）

台東慶元宵XR展今在台東美術館開展，戴上穿戴設備可以透過科技融入民俗。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法