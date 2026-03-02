新北平溪天燈節最終場來了！ 元宵當日交管、接駁報你知

天燈節預計將湧入人、車潮。（記者徐聖倫翻攝）

今年度「新北市平溪天燈節」於元宵節當日來到最後1場，新北市警局估計將湧入大量人、車潮為維護活動順利及周邊交通順暢，3月3日上午10時起至晚間11時止，預計在各重要路段實施交通管制。而當日有「五線接駁分流」民眾可以多利用大眾運輸，以利行程順暢。

天燈節於本月3日週二，也就是農曆元宵節，晚間6時至9時在十分廣場舉行。活動結合天燈齊放與光雕展演，邀請民眾共襄盛舉、祈福迎春。因應連假人潮與車潮，新北警建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，這次五線分流接駁車起點分別在木柵動物園、石碇休息站，以及瑞芳、雙溪、基隆等3個火車站，有直達車，也有停靠3至4站的路線，選擇非常多樣。

為維護活動順利及周邊交通順暢，3月3日上午10時起至晚間11時止，將於市道106線、汐平公路、台二丙線等路段實施汽、機車交通管制，並於106線「國道5號石碇交流道與文山路口、雙溪口、財神廟、觀音禪寺、平菁橋頭、嶺腳路口、平雙產業道路口、政達餐廳土地公廟、基平橋、頂坪路口」、汐平公路「汐平橋頭、莊敬橋」、台二丙線「8K處、平雙公路基福公路上橋處及東安二號橋」等處設置管制點。除持有通行證車輛及接駁公車外，其餘車輛禁止進入管制區域。

新北市警局將於活動周邊重要路口及管制點部署警力，加強交通疏導與秩序維護。呼籲民眾多利用大眾運輸或接駁公車前往，並可收聽警廣路況資訊或使用iPOLICE APP掌握即時交通動態，提前改道避開管制路段；切勿違規停車，並遵從現場員警及義交人員指揮，共同維護交通安全與順暢。

更多「2026新北市平溪天燈節」活動及交通資訊，請至新北市觀光旅遊網、活動官網、台鐵公司及新北市政府警察局等官方網站與Facebook粉絲團查詢。

五線接駁路線圖。（記者徐聖倫翻攝）

交通管制路線圖。（記者徐聖倫翻攝）

