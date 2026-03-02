為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    瀕危櫻石斛野外復育 2年存活率逾7成

    2026/03/02 12:19 記者楊媛婷／台北報導
    櫻石斛花朵大又豔麗，又是珍貴中藥材之一。（生多所提供）

    櫻石斛花朵大又豔麗，又是珍貴中藥材之一。（生多所提供）

    本身為珍貴中藥材的櫻石斛野生族群全台僅剩下不到2百株，被列為極危植物物種，農業部生物多樣性研究所會同專家採集櫻石斛果莢透過無菌播種並且培養基試驗，在溫室成功復育幼苗，並在2023年起種回原生地，生多所今（2日）表示，經2年監測，野外存活率逾7成。

    台灣維管束植物紅皮書名錄將櫻石斛列為極危物種，生多所指出，櫻石斛為原生稀有珍貴蘭花，附著生長於低海拔1千公尺原始闊葉林的樹幹上，喜歡潮溼、通風、陽光充足的環境，植株大小在25至40公分，花期約在4至5月間，花大而豔，具觀賞價值，但野外採集紀錄百年僅5筆，並分布於新北與苗栗等地，苗栗一帶已多年未見其芳蹤，推測該地的族群已消失；櫻石斛目前僅侷限分布於新北山區，過去十年來族群數降低逾8成以上。

    為搶救櫻石斛，農業部林保署、生多所、林試所與專家一同到櫻石斛新北原生地勘查，並將溫室復育的櫻石斛在2023年4月種回烏來原生棲地，經過2年監控，有7成的存活率並生長狀況良好。

    生多所助理研究員張麗慧表示，櫻石斛除種回烏來，復育場域拓展至烏來地區的內洞國家森林遊樂區；去年也將生長4年的植株種至內洞及桶後林道等地區，未來將持續復育。

    張麗慧表示，櫻石斛果莢可無菌播種，再經7種培養基試驗，其發芽在85%以上，發芽試驗經120天長出小植株，需再經過3個週期9個月的繼代培養，合計經過13個月後，出瓶至溫室馴化始能長成實生苗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播