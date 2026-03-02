元宵限定 全台罕見掃除「拍咪啊」的八卦平安橋

新化朝天宮的八卦平安橋，結合風水之說，以及市定民俗所佈陣。（記者吳俊鋒攝）

有別於一般廟宇農曆年期間推出的七星平安橋，台南新化朝天宮則是搭設八卦平安橋，元宵限定登場，結合當地風水穴位之說，並還原市定民俗「18嬈」情境，為信眾掃除象徵「拍咪啊（歹物仔」的蜘蛛精，驅邪、押煞、消災、解危、渡厄，國內罕見。

該廟主祀天上聖母，是當地重要的信仰中心，八卦平安橋已完成搭設，並迎請「三媽」以及千里眼、順風耳等神明坐鎮，讓民眾也能一起鑽轎腳，祈求保佑。

朝天宮主委許滄淵表示，信眾上八卦平安橋先繞行3圈，再敲鑼、鑽轎腳，接著由道長改運，並跨過爐火，最後擊鼓，完成相關程序，為自己消災、解厄。

許滄淵說，新化舊稱「大目降」，在古代是地理師所指的「八卦穴」，中軸為原農會前的十字路口處，輻射出往台南、關廟、玉井、新市的4條主線，以及往大灣、唪口、礁坑、虎頭埤的4條副線，風水極佳。除了八卦穴之外，還有「七星墜地」之說，就是附近的清水寺、觀音亭、上帝廟、太子廟、武安宮、朝天宮與天壇護安宮等，為新化帶來好福氣。

至於三年一科的18嬈遶境，許滄淵強調，相傳農曆年後，一向勤儉樸實的新化婦女，會像中邪般，行為怪異，鄉親束手無策，求助媽祖，恭請眾神在元宵夜出巡來驅除。各式神轎、陣頭等在市區遊行，順利趕走妖精。

新化朝天宮推出元宵限定的八卦平安橋，全台罕見。（記者吳俊鋒攝）

