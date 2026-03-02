控自救會居民抗議是「不實謠言」 枋山風電案開發廠商回應了

擔任枋山風電案開發顧問的瑞風能源專案經理陳立昂今（2）早率支持居民聚集立院外，回應自救會不實抗議指控。（記者陳治程攝）

環境部今（2）日展開屏東枋山風電開發計畫第2次初審，是時隔近一年再闖環評，備受各界關注，而在此前，屏東枋山、獅子鄉等地方居民自救會一早北上立法院抗議風電廠商「假慈善、真騙簽」，試圖偷渡環評；然而，開發廠商及支持居民代表同時也集結立院外，稱抗議民眾的連署文書不嚴謹，強調環評前已取得近300位鄉親實名支持，直呼自救會抗議內容是「不實謠言」。

針對自救會民眾指控，擔任枋山風電案開發顧問的瑞風能源專案經理陳立昂表示，今天的抗議是想塑造一種「輿情都是反對」的狀況，但經調查，他們的連署內容實際上「漏洞真的蠻多的」，而廠商目前已蒐集260份具名支持的連署書，並現場繳交給立委蘇清泉。

他另指出，這些連署名單中的部分民眾，是在親自參訪風電機運作現場後，才由反對轉支持，估計超過50人；而他也直言，稍早開記者會抗議的人，也非土地的所有權人、更非風機周邊住戶，對其反對立場提出質疑。至於連署方面，陳立昂也指出抗議代表的連署書有「同一個人字跡卻不同」的情形，明顯不嚴謹，呼籲民意代表接受陳情時應多加查證。

至於自救會指控廠商假借贈送物資名字騙民眾簽字，瑞風能源媒體聯絡人澄清，贈送物資是由扶輪社來致贈地方，主要因為7、8月屏東縣府宣布全部或部分停班停課合計達13天，惡劣氣候讓獨居長者困住無法出門，嚴重影響生活，因此新起扶輪社為枋山鄉帶來500份平安關懷包，替獨居老人和弱勢家庭儲備防災的食糧和生活物資，協助枋山鄉民眾生活正常、風雨平安。

陳立昂補充，公益活動是他們作為廠商，在當地經營關係之必須，強調是人之常情，「你會因為一些物資或參訪行程，就出賣自己未來20年的健康疑慮嗎」？重申他們已邀請逾200位里民親自參訪風機現場；然而，自救會卻以不實資訊，甚至引用舊型風機噪音數據來對外說明，因而在此一併回覆，以回應不實資訊散播。

支持民眾手持說明牌站在立院外，並在風電廠商瑞風開發陪同下，將支持連署書遞交給立委蘇清泉（右）。（記者陳治程攝）

