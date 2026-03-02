台中漢神洲際母親節前將開幕 藍綠憂「北屯進入交通黑暗期」

台中漢神洲際購物廣場證實將力拚母親節檔期。（圖由業者提供）

台中漢神洲際購物廣場春節前未開幕，營運消息一再拖延，外傳4月10日試營運，集團證實將於「清明連假後開幕」，力拚母親節檔期，不過，周遭環中、崇德路交通打結，去年12月頑童MJ116在台中洲際棒球場開唱，環保局接獲超過5件噪音爆表檢舉，當地北屯區藍綠市議員參選人憂心進入交通黑暗期。

台中漢神洲際購物廣場斥資百億、廣達6.6萬坪，傳出力拚4月10日試營運，對此，集團證實「力拚清明連假後開幕」，賣場坐落北屯洲際棒球場旁，尤其北屯區人口躍居台中第一，被視為中台灣最受矚目商業開發案，漢神將搶攻母親節檔期、超過500家品牌進駐，交通量能配置備受注目。

請繼續往下閱讀...

民進黨北屯區市議員參選人陳信秀說，北屯人口暴增，是未來台中最有潛力區域，但在人口快速增加情況下，市府是否做好完善都市計畫，不管是交通、停車空間、長照、幼托及居住品質，都有進步空間的，北屯人最重視行的方便、住的舒適。

國民黨北屯區市議員參選人吳宗學說，漢神洲際將開幕，頑童MJ116演唱會去年開唱引發車流噪音，市府與業者提前公布交通疏導與停車規劃，強化接駁與大眾運輸銜接，並規劃噪音與安全管理機制，減輕周遭住戶影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法