快來追元宵紅月！ 屏東月全食SOLO之夜3/3登場

屏縣持續推動「星空旅遊」，天文導覽活動十分受歡迎。（圖由屏東縣政府提供）

2026屏東追星即將揭開序幕，適逢農曆正月十五元宵佳節，屏東縣政府將於明（3）日舉辦「屏東月全食SOLO之夜」，結合難得一見的月全食天文奇景，打造今年度首場觀星亮點活動，突破地域限制，以屏東縣立體育館為主會場，串聯高樹國小、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小及恆春東城門等4大衛星場地，透過5地同步連線直播，打造橫跨屏北、屏南及離島的觀星盛會。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為提升觀測成功率，活動首度採用多點連線直播機制，透過不同地理區位分散風險，有效降低雲層遮蔽影響。無論身處主會場或透過線上觀看，民眾都可即時掌握各地觀測畫面，沉浸於全縣同步「追月」的壯觀氛圍，讓天文觀測不再受限於單一地點。

請繼續往下閱讀...

交旅處說，位於屏東縣立體育館的主會場，活動將於3月3日晚間6點展開。現場除邀請星空大使施世治老師進行專業月全食導覽外，更規劃多樣化互動內容，包含月球解說與導覽，深入淺出認識月全食成因與月球奧秘、增加天文知識的有獎徵答互動，現場提供天文望遠鏡專業設備，帶領民眾近距離觀察暗紅色的月球，也將安排月食攝影教學，指導參加者用手機或相機捕捉最美的紅月瞬間。

本次月全食屬「月出帶食」，月亮於晚間5點50分升起時即已進入食相。最精彩的全食階段將出現在7點04分至8點03分，月面將轉為神秘暗紅色，極具觀賞價值。

屏東縣政府表示，活動於3月3日晚間6點至9點登場，主會場在屏東縣立體育館，免報名，民眾可自由參加；直播連線點則包括高樹國小中庭、小琉球中澳沙灘堤頂、車城國小操場、恆春東城門。此次活動不僅為2026追星季揭開序幕，後續也將推出系列觀星活動，持續推動「星空旅遊」。

屏縣持續推動「星空旅遊」，觀星活動受好評。（圖由屏東縣政府提供）

屏東追星季首秀3月3日五地連線直播登場。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法