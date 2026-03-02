大新竹首見雷射投影水霧裝置 竹北光節馬術體驗、演唱會本週登場

由黑川互動媒體藝術團隊打造的「光築吟風」，透過雷射投影在水霧中具象，在大新竹首見引起社群熱烈討論。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「2026竹北光節」228連假點燈開展，水圳公園5大主題展區，特別以主燈「向風而生的光」迎接高鐵旅客，應用既有池塘設計的第二主燈「光築吟風」，首度在大新竹出現，空氣中瀰漫著一股竹北市長鄭朝方調配的「盛世之境」香氛泡泡，還有互動式的「水漂」裝置，尤令來自美國柯林頓港市長麥克·斯奈德（Mike Snider）參訪後留下深刻印象。

竹北市公所表示，有別於傳統元宵燈會，由市長鄭朝方與藝術家曾令理共同策展的「盛世之境」竹北光節，以雙主燈詮釋城市精神，並規劃5大主題展區，結合藝術與科技來展現竹北城市美學。以第一展區「繁花盛世」迎接高鐵旅客，主燈「向風而生的光」由藝術家蔡宜婷創作、結合3D列印技術的藝術裝置，將風視為生成的力量，螺旋形結構由中心向外展開序列變化，枝枒與花朵光球交織，形塑一座與自然共生、向環境敞開的光之生態。

​沿著木棧道巡覽，「穿影之川」位於湖畔的「菶菶」由李宸安創作，打造生態方舟，將生命元素凝鍊在方艙裡，講述人類對宇宙的探索。接著可坐在半月形木棧碼頭，欣賞由黑川互動媒體藝術團隊打造的第二主燈「光築吟風」。此永續燈座透過雷射投影在水霧中具象，展現城市「於風中站立，於光中築夢」生生不息的能量。謝秉祐創作的「繁月迴光」，透過月盤擺動展現時間潮汐與月相盈虧。

「馳光樂園」「水漂」由「雜波 ZAP」創作，互動裝置讓民眾重溫童趣，揮動手掌即可在水面滑出光影漣漪。由胡縉祥、蔡秉樺、韓承燁製作的「重光陣列-逐風版」，由40組方框組成，結合 LED 燈條與聲響節奏，凝結九降風穿越竹北平原的瞬間姿態。Daylight Effect 與黃浩旻創作的「Orbitrack」，以纏繞的軌道重現人造宇宙的運行痕跡。

​「幻遊原野」設有茶酒沙龍、街頭藝人演出；「旋木市集」包含旋轉木馬、竹北好市美食市集等。

​竹北市公所除與路遙圓創聯名發行的「竹北限定版螢光刺刺」，引發收藏家熱潮，再加碼規劃快閃小確幸活動，包含發放開運香氛片、以及市民限定的聖光騎士馬術體驗（3/6、3/8、3/13-15），詳情請關注臉書。此外，3月7日「光節演唱會」將迎來集結小男孩、帕拉斯樂團，以及鼓鼓呂思緯、ZORN等卡司，可別錯過。

美國柯林頓港市長麥克·斯奈德（右）蒞臨竹北賞燈，與竹北市長鄭朝方（左）相見歡。（竹北市公所提供）

謝秉祐創作的「繁月迴光」，透過月盤擺動展現時間潮汐與月相盈虧。（記者廖雪茹攝）

「水漂」由「雜波 ZAP」創作，互動裝置讓民眾重溫童趣，揮動手掌即可在水面滑出光影漣漪。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方為活動調配的「盛世之境」香氛泡泡。（記者廖雪茹攝）

「菶菶」由李宸安創作，打造生態方舟，將生命元素凝鍊在方艙裡，講述人類對宇宙的探索。（記者廖雪茹攝）

由胡縉祥、蔡秉樺、韓承燁製作的「重光陣列-逐風版」，由40組方框組成，結合 LED 燈條與聲響節奏，凝結九降風穿越竹北平原的瞬間姿態。（記者廖雪茹攝）

Daylight Effect 與黃浩旻創作的「Orbitrack」，以纏繞的軌道重現人造宇宙的運行痕跡。（記者廖雪茹攝）

主燈「向風而生的光」由藝術家蔡宜婷創作、結合3D列印技術的藝術裝置。（記者廖雪茹攝）

