    首頁 > 生活

    廖大乙看台灣燈會神木主燈憂「借屍還魂」 民眾要防範詐騙

    2026/03/02 11:56 記者林宜樟／嘉義報導
    廖大乙以今年台灣燈會的主燈及副燈來預言國運。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會將在3月3日登場，民俗專家廖大乙解析台灣燈會主燈來預測國運已37年，對於今年馬年主燈「光沐-世界的阿里山」，廖大乙認為，神木早已遭遇雷擊死亡，神木主燈主體高21公尺，光環圍繞，是借屍還魂，表面是重生，實則逢無春；今年無春年，陽氣不足，陰勢暗湧，世局急變，人心浮動，八大行業興盛，利慾交纏，披著羊皮的狼潛伏四方，詐騙橫行，危機處處，請民眾要小心防範。

    廖大乙說，元宵節為天官賜福之日，主燈象徵多數民心與執政者之心念，呈現的磁場映照設計者當下的意念，最終凝聚而成具體形象，歷年主燈匯聚萬人之心念與靈動之氣，點燈時能量交集，可由其氣象與感應推測國運吉凶。

    廖大乙說，馬年該由馬作為主角，主辦方以「神木」作為主燈，但神木早已遭遇雷擊死亡，是借屍還魂，由此看來，今年考驗的不是運氣，而是清醒與定力，看似繁華，實則難辨真偽。

    廖大乙提醒，「行」的事情要小心，預防空中風險與爆發性事件，軍、警、醫需務必加強戒備、訓練，極端氣候加劇，風雨雷電變化頻繁，100公分以下孩童減少進入公共場所，加強保護，預防呼吸道疾病，不明瘟疫持續橫行，出門多戴口罩。

    至於天馬造型的副燈「天驥夢飛揚」，廖大乙認為是活馬縛死樹、插翅難飛，有能力的人（活馬）被限制在無法發揮的環境，馬不在草原奔馳，卻在枝頭想飛行；世局翻轉，價值顛倒；角色錯置，無能者反居高位；荒唐成潮流，清醒反倒像異類；能力不匹配、天馬行空、好高騖遠妄想跨界做夢的人很多。

    廖大乙說，天地無情，萬物皆受其苦，經濟動盪、物價高漲，個人利益需格外謹慎，執政者借題發揮恐難改頭換面，對抗外交與國防安全仍面臨挑戰，邦交國有斷交之隱憂；行的部分與國防安全要做好防範，防災、防震、公共安全意識必須加強宣導，教育與準備不可忽視；出門在外，環境安全、衛生飲食要小心謹慎；身處異地的學子，要關注自身安全，隨時做好防範，確保平安；退一步以和為貴，才是首要之道。

    廖大乙說，預言並非怪力亂神妖言惑眾，更非唱衰台灣，只是提醒國人防範，廣結善緣積福報，現實環境主客觀條件多變，國人充分準備，奉公守法、堅守崗位、孝親尊師、福由德生、為趨吉避凶第一道。

    記者詢問民眾對廖大乙預測看法，有民眾說，預言小心提醒防範詐騙，注意公共安全，提升危機意識，是善意；也有民眾說，阿里山其實很多仍存活的神木，如知名的香林巨木、水山巨木，主燈神木意象不一定代表被雷擊死亡的神木，可以朝新一代的神木群來思考。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」。（記者林宜樟攝）

    天馬造型的副燈「天驥夢飛揚」。（記者林宜樟攝）

