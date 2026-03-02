照亮弱勢！彰市聖王廟為1025名低收戶與獨老免費點燈祈福

彰化市長林世賢（中）陪同獨居長者查看免費點燈的燈座。（記者湯世名攝）

照亮弱勢！有鑑於一般家庭每逢農曆年前後都會為家人安奉光明燈，以保一年平安順利，但經濟弱勢者卻只能「望燈興嘆」，彰化市公所今天（2日）在國定古蹟彰邑威惠宮（聖王廟），免費為1025名低收入戶及獨居長者安奉光明燈，讓弱勢者能受到神明庇佑。

彰化市長林世賢指出，國人宗教信仰虔誠，尤其個人或公司行號等單位，為了祈求身體、學業、事業、財運、消災解厄等各種不同需求，總會於年終歲末或農曆年前後，到寺廟安奉各種名目不一的燈座，例如「平安燈」、「光明燈」、「財神燈」、「福祿壽燈」、「太歲燈」等，儘管名稱各異，總不外乎是祈求來年各方面更為平安順心或飛黃騰達。

而有關安奉各式燈座的花費，少則幾百元、多則上千元，甚至不乏十多萬元，對一般大眾而言，幾百元或許不構成問題，但對於經濟普遍處於弱勢甚至貧困至極的低收入戶與獨居長者來說，即使是幾百元也可能造成不小的負擔，不少人更是只能「望燈興歎」。

為了讓弱勢族群也能得到神明庇佑，彰化市自2015年起讓低收入戶與獨居長者免費在威惠宮安奉光明燈。彰化市公所社會課統計，今年低收入點燈數有961戶，獨居長者點燈者64位，合計共1025人。

林世賢贈送長者麵線與蛋糕禮盒。（記者湯世名攝）

林世賢（中）主持為獨居長者暨低收入戶免費點燈儀式。（記者湯世名攝）

